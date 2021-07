Shazam 2: director comparte nueva imagen de Mary Marvel

Shazam: fury of the gods es una de las películas más esperadas de DC Films que seguirá a detalle la historia de Billy Batson. La película de superhéroes estará dirigida por David F. Sandberg y ya se encuentra en plenas grabaciones.

Para mantener con expectativas a los fanáticos, el cineasta compartió en redes sociales una nueva imagen de Mary Marvel que muestra a detalle cómo será su nuevo traje.

Asimismo, la pose de la heroína hace alusión al reconocido póster We Can Do It, debido a que se le ve con el brazo levantado tal como la mujer que aparece en la imagen original.

Pese a esta publicación, Sandberg no ha mencionado más detalles sobre este personaje o qué relevancia tendrá en la trama de Shazam: fury of the gods, por lo que solo queda esperar qué otras novedades revelarán los encargados a lo largo de estas semanas.

Shazam 2: director no descarta nueva aparición de Superman

A través de Twitter, el director David F. Sandberg ya había señalado que la participación de Superman formaba parte de sus planes desde la primera entrega, pero prefiere guardar silencio hasta que veamos el resultado en la pantalla grande.

“No voy a comentar nada sobre los rumores de casting por varias razones. Una es que nunca puedes estar seguro de nada hasta que haya ocurrido. A la mitad del rodaje de Shazam! el plan era que Cavill participara. Podrían haberlo descubierto y estar correcto en ese momento, pero habrían terminado equivocándose al final”, compartió.