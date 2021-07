Loki: final con Kang prepara el debut de Los 4 Fantásticos en el MCU

Marvel Studios inició la fase 4 de su universo cinematográfico con sus series para Disney Plus. De todas, Loki fue la responsable de presentar el multiverso como el nuevo atractivo de la franquicia tras el fin de la Saga del infinito. Las ramificaciones del evento se verán en Doctor Strange 2 y Ant-Man 3, pero no serán las únicas cintas.

La película de Los 4 fantásticos supone uno de los estrenos más esperados del MCU y, aunque no hay muchos detalles al respecto, el programa con Tom Hiddleston habría sembrado la principal base para su debut con la presentación de Kang ’el conquistador’ en su último capítulo.

¿Quién es Kang, el conquistador, el nuevo villano del MCU?

Kang es un importante villano de las viñetas. Foto: composición / Marvel Comics

Creado por Stan Lee y Jack Kirby, Kang es una entidad que viaja en el tiempo. Varias versiones alternativas suyas han surgido a lo largo de los años, incluyendo a Immortus y Iron Lad. Lo que pocos conocen es que se trata de Nathaniel Richards, un descendiente del padre de Sr. Fantástico.

Pese al parentesco familiar, ‘el conquistador’ se ha enfrentado a los 4 Fantásticos en incontables ocasiones. Solo es cuestión para que los veamos compartir escena en la pantalla grande.

¿Quiénes son los 4 fantásticos y cuál es su importancia?

Los 4 fantásticos son el primer equipo de superhéroes, creado por Stan Lee y Jack Kirby. El Sr. Fantástico, la Mujer invisible, la Antorcha humana y la Mole obtuvieron unos superpoderes después de estar expuestos a rayos cósmicos por una misión científica que tuvieron en el espacio exterior.

La agrupación de superhéroes fue vital en la historia de Marvel Comics. Ahora, no hay motivos para sospechar que no generará el mismo impacto en el universo cinematográfico ahora que Iron Man y Capitán América, Vengadores fundadores, no volverán a formar parte de su historia.