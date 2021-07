Rick y Morty: productor aprueba a Zack Snyder como director de hipotética película

Rick y Morty es una de las series animadas más populares de los últimos años, gracias a su sentido del humor y aventuras llenas de imposibles. Con la quinta temporada en plena emisión, más de un fanático se ha preguntado cuándo saldrá una película o incluso una versión live action.

Muchos cineastas han sonado para hacerse responsables del rumoreado proyecto, entre los que sobresale Zack Snyder. En conversación con The Film Junkee, reveló que si alguna vez hiciera una comedida se trataría nada menos que de una adaptación del show creado por Dan Harmon y Justin Roiland.

“No tengo una comedia en la mente que pudiera dirigir. Probablemente una cinta de Rick & Morty sería lo más cercano a eso que podría hacer”, fueron las declaraciones del director que ahora son correspondidas por el productor Scott Marder.

Para sorpresa de todos los fans, dicho personaje le confesó a Monsters and Critics que no descartaría la idea del director como responsable de una futura cinta. Además, no tuvo reparo en halagar su trabajo en Army of the dead y Justice League.

“Creo que es realmente genial. Realmente disfruté El ejército de los muertos. Creo que ahora mismo se encuentra en un espacio genial. Estoy emocionado de ver lo que hará en este mundo de Netflix donde la gente no interfiere tanto con su visión... Esto va a ser realmente controvertido: el Snyder Cut es jodidamente largo, pero me gusta más que la original, es mejor”, declaró.

¿De qué trata Rick y Morty?

La comedia sigue al genio científico Rick Sánchez y su tímido nieto Morty a través de aventuras peligrosas por todo el universo. Rick vive con la familia de su hija Beth y constantemente la lleva a ella, a su yerno Jerry, a su nieta Summer y a Morty por viajes intergalácticos.