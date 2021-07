Tras la gran acogida a la tan popular serie Loki de Disney, la atención del público se encuentra en el actor británico Tom Hiddleston. Se habla mucho en internet sobre su trayectoria, pero también de su vida amorosa, la cual es poco conocida y ha preferido mantener en el hermetismo.

El gran papel que interpreta le ha permitido la permanencia en el mundo del cine, y gracias a este trabajo fue nominado en el 2011 al premio BAFTA en la categoría Mejor Estrella Emergente.

¿Quién es Zawe Ashton?

Zawe Ashton es una actriz y escritora británica de 36 años, reconocida por interpretar a Imaní en Gone Too Far y también a Bianca en St. Trinain’s 2: the legend of Fritton´s gold.

Entre sus últimas producciones, destaca su participación en la cuarta temporada de El cuento de la criada, donde da vida a Oona, la novia de Moira, quien brinda apoyo a los refugiados de Gilead a través de la ONU y el Socorro de Emergencia para el rescate de los refugiados.

Además, muy pronto la podremos ver formando parte del Universo Marvel, con su aparición en Capitana Marvel 2, donde posiblemente el papel que interprete será de villana.

¿De qué trata Loki?

Loki es la tercera serie de superhéroes que se estrena por la plataforma de Disney, siendo sus antecesoras WandaVision y Falcon y el soldado de invierno. Como se recuerda, Loki logró huir de su arresto tras robar el Teseracto que dejó caer Tony Stark en su viaje hacia el pasado. El tráiler nos muestra a Loki arrestado por una organización conocida como la Agencia de Variación del Tiempo, la cual busca que el protagonista los ayude a regular la realidad porque esta fue alterada.

¿Cómo ver la serie completa de Loki en Disney?

Loki es uno de los estrenos más vistos. Para poder disfrutar de todos los capítulos de la primera temporada debes acceder a la plataforma de streaming exclusiva de Disney+, donde también podrás encontrar más contenido de Marvel. Para acceder al servicio ingresa a este enlace.

¿Cuántos capítulos tiene Loki?

En total Loki tiene 6 episodios de unos 50 minutos de duración aproximadamente. Disney+ estrena un capitulo nuevo cada miércoles.

Capítulo 1: Un glorioso propósito. (Estreno 9 de junio de 2021)

Capítulo 2: La variante. (Estreno 16 de junio de 2021)

Capítulo 3: Lamentis. (Estreno 23 de junio de 2021)

Capítulo 4: El Evento Nexus. (Estreno 30 de junio de 2021)

Capítulo 5: Un viaje hacia el misterio. (Estreno 7 de julio de 2021)

Capítulo 6: Eternamente. Siempre. (Estreno 14 de julio de 2021)

¿Habrá segunda temporada de Loki?

Hoy se estrenó el último capítulo; sin embargo, este no es el fin de la producción, ya que se ha anunciado que la serie de Loki tendrá una segunda temporada. La noticia se dio a conocer a través del último episodio, donde se puede ver un anuncio en letras rojas que dice: “Loki volverá para una segunda temporada”, sin mas mayores detalles.