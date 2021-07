Loki: final explicado y qué significa su escena postcrédito para el UCM de Marvel

La aventura del salto en el tiempo de Loki llegó a su fin con el sexto y último episodio del programa de Marvel para Disney +. El cierre de temporada está dando de qué hablar.

Con Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophia Di Martino) encontrándose con el verdadero líder de la Agencia de Variación Temporal (AVT), los fans no solo descubrieron su identidad, sino también el alcance de su poder.

Explicación del capítulo final de Loki

El episodio inicia con Loki y Sylvie descubriendo el camino detrás de Alioth, el cual los lleva ante un personaje que se identifica como la cabeza de la AVT.

Al entrar en la ciudadela, el dios y la variante se encuentran con El que permanece (Jonathan Majors), a quien podemos identificar con una versión del villano Kang, el Conquistador. En una extensa charla, el personaje afirma ser el último superviviente de una guerra multiversal que estalló cuando varias versiones de él hicieron contacto.

El evento, que se llevó a cabo en el siglo 31, lo llevó a domar a Alioth, ser que le ayudaría a terminar la guerra. Para evitar que vuelva a suceder un enfrentamiento similar, creó la AVT para administrar la sagrada línea del tiempo.

El que permanece le dice a los protagonistas que tienen dos opciones para acabar con él: matarlo y dejar que la guerra multiversal estalle nuevamente o que uno de los dos ocupe su lugar.

Multiverso restaurado

La sagrada línea del tiempo fue alterada en Loki, capítulo final. Foto: Disney +

Loki y Sylvie tienen una pelea sobre el destino de la versión de Kang. Tras un beso entre el dios y la variante, ella lo arroja de regreso a la AVT y mata a El que permanece, lo que permite que la sagrada línea del tiempo se ramifique y el multiverso entre en caos. “Nos vemos pronto”, es lo último que dice el personaje de Jonathan Majors al de Sophia Di Martino.

En la Agencia de Variación Temporal, Loki intenta advertir a Mobius (Owen Wilson) y Cazadora B-15 (Wunmi Mosaku) sobre lo que iba a pasar, pero acá sucede algo que nadie esperaba: ninguno lo recuerda, es decir, el dios está en otra línea del tiempo donde Kang sí controla la AVT.

¿Qué significa el final de Loki para la temporada 2 y el UCM?

El final nos debe llevar a acontecimientos de Doctor Strange in the multiverse of madness, película que saldrá en marzo de 2022. Así también, el cierre de Loki estaría relacionado con WandaVision, donde Scarlet Witch logró escuchar a sus hijos perdidos gritando desde algún plano de la realidad: es probable que su búsqueda continúe en Doctor Strange 2. También se espera que Loki aparezca en esa película.

Por lo pronto, Loki ha confirmado su temporada 2, la cual nos debe dar mayor información sobre Kang, Sylvie, Mobius, Ravonna Renslayer, Miss Minutes, pero sobre todo el destino del ‘Dios del engaño’ en el UCM.