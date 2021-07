Tras los eventos de Avengers: endgame, Loki tuvo una segunda oportunidad para brillar en su serie propia y demuestra por qué es el personaje secundario más querido del MCU. Donde WandaVision falló al querer abarcar mucho y The Falcon and the Winter Soldier terminó siendo un capítulo relleno del MCU, el programa prioriza a su protagonista en una historia llena de importantes ramificaciones.

Como dicta la sinopsis, Loki es llevado ante la organización llamada Autoridad de Variación Temporal (TVA) por crear una realidad alterna donde escapa de su muerte a manos de Thanos. Entonces, tiene dos opciones: enfrentarse a la eliminación de su existencia o ayudar en la captura de una amenaza mayor con viajes en el tiempo de por medio.

Claro que es más pausada de lo que esperas, pero no es una sorpresa considerando que Marvel convierte una búsqueda implacable en un simpático juego del gato y el ratón. Más temprano que tarde, la cacería se convierte en un viaje de autodescubrimiento en la que más de un fanático se sentirá identificado y podría encontrar su glorioso propósito al igual que el protagonista.

Lamentablemente, Marvel Studios funge como TVA para podar las posibilidades extraordinarias que presenta la premisa y evita que el Dios del engaño se convierta en una especie de Dr. Who. La oportunidades estaban allí y, aunque la serie se las apaña para complacernos hasta un quinto capítulo apoteósico, el final de temporada nos deja insatisfechos. Ahora, solo nos queda la esperanza de que la siguiente entrega ahonde en las ramificaciones del primer acto y aproveche mejor las cartas sobre la mesa.

¿Por qué Marvel desaprovechó una mina de oro?

Loki es protagonizada por Tom Hiddleston. Foto: composición/ Marvel Studios

Aunque no goza del ingenio ni potencial consumado de Dr. Who, la serie juega tibio con las oportunidades que brindan los viajes en el tiempo, paradojas y multiverso. La razón de este obstáculo radica quizás en la limitada extensión del programa y la nula necesidad de Marvel Studios por desafiar a su público, uno acostumbrado a productos con vasto potencial pero que les basta tocar la superficie para convertirse en éxitos de taquilla.

No se trata de una falta de competencia en el mercado que obligue al estudio a mejorar sus ‘parques de atracciones’, sino de la envidiable seguridad de que posee una fórmula ganadora que sacia a gusto a sus fieles consumidores. Pocas veces el refrán “Si no está roto, no lo arregles” le ha quedado tan bien a una franquicia que ha salido victoriosa con cada entrega.

¿Loki, la serie, vale la pena?

Loki muestra viajes en el tiempo. Foto: Marvel Studios

El ‘Dios del engaño’, interpretado por Tom Hiddleston, ha brillado con luz propia en cada aparición del MCU. Todavía siendo un personaje secundario, su historia fue trazada con inteligencia y se convirtió en uno de los más queridos por mérito propio. Tras su impactante muerte e inesperada segunda oportunidad en Avengers: endgame, podemos afirmar que a ningún otro la muerte le ha sentado tan bien.

A diferencia de Black Widow, Marvel Studios sí le hizo justicia a Loki y demuestra que ahora las series para Disney+ son el escenario idóneo para desarrollar a estas personalidades que cuentan con mucho potencial y no encuentran el espacio que ameritan en la pantalla grande. Al final, la historia -que supuestamente no debía existir- terminó siendo una aventura imperdible para los fanáticos del protagonista y la franquicia.