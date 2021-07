Space jam 2: Zendaya responde a críticas por rediseño de Lola Bunny

Una nueva historia está por escribirse con Space jam: a new legacy, cuyo lanzamiento está programado para este viernes 16 de julio, tanto en cines como a través de HBO Max, al menos en Estados Unidos. Sin embargo, el nuevo proyecto de animación ha sido objeto de cotilleo desde hace mucho tiempo.

Space jam 2 está dando de qué hablar poco antes de su lanzamiento. Foto: Entertainment Weekly

Una de las principales razones por las que se ha armado revuelo en torno al largometraje ha sido por algunos cambios que se han hecho en su narrativa, como el anuncio de que Pepe Le Pew no formará parte del corte final o el rediseño de Lola Bunny, con el fin de mostrar una apariencia menos sexualizada de su versión original.

Lola Bunny

Las modificaciones realizadas a la entrañable coneja han polarizado al público en internet, pero Zendaya -Lola en la ficción- se había mantenido al margen de dicha polémica. No obstante, a pocos días del estreno de la cinta, la actriz concedió una entrevista a Entertainment weekly, en donde se mostró sorprendida por el embrollo desatado en redes.

“Yo tampoco sabía que eso iba a ocurrir. Definitivamente, sé que la queremos, pero no sabía que iba a ser tan relevante como lo fue. Pero lo entiendo, porque es un personaje adorable. Es muy importante, así que lo entiendo”, reaccionó la actriz.

“Es especial para mucha gente y para su infancia. Han crecido con ella, así que entiendo esa sensación de protección . Yo estaba como ‘escucha, siempre y cuando hiciera lo que el director y los productores y todo el mundo quería que hiciera, solo estoy aquí para ofrecer mis servicios’. No, pero me sentí muy agradecida por tener la oportunidad”, agregó.

El citado medio también compartió algunas declaraciones del director del filme, Malcom D. Lee, quien mostró su desdén ante la controversia. “No tenía ni idea de que la gente se levantaría tanto porque una conejita no tuviera busto. Escucha, entiendo que la gente no quiera que las cosas cambien, pero creo que necesitábamos cierta evolución con ella, no objetivándola, sino haciéndola fuerte y todavía femenina”.

“Y, sí, teníamos a todas esas otras mujeres que decían: ‘¡¿Oh, no puedes ser fuerte y tener el busto grande?!’ Claro que se puede, pero estamos hablando de una coneja de dibujos animados, no de mujeres”, precisó.