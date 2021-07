Elizabeth Olsen, WandaVision y Paul Bettany nominados a los Emmy 2021

A medida que el Universo Cinematográfico de Marvel continúa con la Fase 4, la franquicia se diversifica cada vez más y viene compartiendo a través de Disney + series que tienen a sus héroes de protagonistas.

Para muchos, WandaVision, serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, es una de las mejores que ha desarrollado Marvel. Todo indica que la crítica piensa lo mismo, ya que su actriz ha sido nominada a los Premios Emmy 2021.

En la edición de este año del evento, Wandavision competirá en la categoría de mejor miniserie, galardón al que también aspiran I may destroy you, The queen’s gambit, Mare of easttown y The underground railroad.

Por su parte, Elizabeth Olsen irá por el premio a mejor actriz protagonista de una miniserie o película de televisión . En dicha categoría ha sido incluida junto a Cynthia Erivo, Michaela Coel, Kate Winslet y Anya Taylor-Joy.

Elizabeth Olsen se ganó a los fans con la serie WandaVision de Disney +. Foto: Marvel Studios.

Quien también ha recibido una nominación a los Emmy 2021 es Paul Bettany, intérprete que da vida a Visión, él compite como mejor actor protagonista de una miniserie o película de televisión, junto a Hugh Grant, Ewan McGregor, Lin-Manuel Miranda y Leslie Odom Jr.

Para el show con Olsen y Bettany, la competencia no será fácil. Quizás su más grande competidora es Gambito de dama, serie de Netflix con Anya Taylor-Joy, la cual ha obtenido varios reconocimientos en ceremonias de premios. Dos Globos de Oro y dos Critics’ Choice Awards son algunos de ellos.

¿Cuándo se llevarán a cabo los Emmy 2021?

Los Emmy Awards 2021 se transmitirán el próximo 19 de setiembre.