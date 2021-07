El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo aborda un nuevo caso que envuelve a los Warren en una trama diabólica, esta vez a través de una perspectiva distinta a las anteriores, pero igual de intrigante que las otras y que mantendrá entretenido en todo momento a sus miles de fans.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre el próximo estreno que llegará en julio de 2021 a través de las pantallas de HBO Max.

Sinopsis de El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo

Con el nombre de El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo llega la reciente entrega de las películas que tienen por protagonistas a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. En esta tercera entrega, se indaga en el caso -basado en la vida real- de Arne Cheyne Johnson, un hombre que sufre una posesión demoníaca y comete un homicidio, por lo que será juzgado. “Empieza con la lucha para salvar el alma de un joven y después les lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes”, se lee en la sinopsis oficial.

Reparto de El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo

El reparto cuenta con los actores estelares que han protagonizan los anteriores films. El actor Patrick Wilson interpretará a Ed Warren y Vera Farmiga volverá a tener el papel de Lorraine Warren. De igual forma, Ruairi O’Connor será el que protagonizará al enigmático Arne Cheyne Johnson y Sterling Jerins continuará en su rol de la hija de los esposos Warren, Judy.

Asimismo, esta reciente entrega está dirigida por Michael Chaves, quien dirigió en el 2019 La maldición de la llorona y ha sido coescrita por James Wan, director de las anteriores sagas y David Leslie Johnson-McGoldrick, director de La huérfana.

El conjuro. Foto: Archivo Periodístico

¿Cómo ver El conjuro 3 online gratis en HBO Max?

La película ya se encuentra disponible en HBO Max Latinoamérica. Hay dos planes en los que te puedes suscribir: el móvil, para smartphones y tabletas, y el estándar, para todos los dispositivos. Además cuentas con siete días de prueba en los que puedes ver gratuitamente el contenido.

¿Qué otras películas puedo ver en HBO Max?

