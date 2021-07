Anya Taylor-Joy y Gambito de dama nominados a los Emmy 2021

Tras el estreno de Gambito de dama en Netflix, nadie imaginó que una serie sobre el mundo del ajedrez se convirtiera en un fenómeno de la cultura pop, pero eso es lo que sucedió.

Con una sola temporada, la historia liderada por Anya Taylor-Joy no solo se ganó a los usuarios del streaming, sino también a la crítica, la cual ha tenido más de una buena reseña a favor de su trama y ha servido para que la actriz y la ficción ganen premios.

En una ceremonia televisiva, el anuncio de los nominados a los Emmy 2021 nos ha dejado saber que Anya Taylor-Joy forma parte del grupo a mejor actriz de una serie limitada (miniserie) o película televisiva por su trabajo en Gambito de dama.

La joven, de ascendencia argentina y española, se medirá en una potente categoría a las también candidatas Kate Winslet (Mare of Easttown), Cynthia Erivo (Genius: Aretha), Elizabeth Olsen (WandaVision) y Michaela Coel (Podría destruirte).

Anya Taylor-Joy forma parte de la categoría Mejor actriz de miniserie. Foto: difusión

Por su parte, The queen’s gambit ha sido incluida en la categoría Mejor serie limitada o de antología, donde comparte lugar con I may destroy you, Mare of Easttown, The underground railroad y WandaVision.

¿De qué trata Gambito de dama?

La serie nos presenta a Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una mujer con gran talento para el ajedrez. Mientras lidia con sus problemas personales, que incluyen traumas de la infancia ocasionados por la muerte de su madre, su adicción a los calmantes y su alcoholismo, ella solo busca una cosa: ser la mejor del mundo.

¿Cuándo se llevarán a cabo los Emmy 2021?

Los Emmy Awards 2021 se transmitirán el próximo 19 de setiembre.