The french dispatch, de Wes Anderson, deslumbra tras debut en Cannes

Luego de diversos retrasos derivados de la situación sanitaria actual, finalmente The french dispatch se ha abierto paso en el Festival de Cannes y se ha estrenado este lunes 12 de julio , rodeado de gran expectativa y mucho cotilleo en torno a lo que rodea su historia.

De hecho, mucho antes de su lanzamiento, la cinta había sido objeto de diversos comentarios debido al aclamado director que orquesta su producción: Wes Anderson, un gran nombre que se ve potenciado por la presencia de magníficos actores y actrices en su elenco estelar, en el que destacan Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, Frances McDormand, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, y muchos más.

Póster oficial de The french dispatch. Foto: IMDb

Pero ¿de qué trata The french dispatch? La respuesta la dio el propio cineasta, quien había declarado con anterioridad que la trama de su obra cinematográfica gira en torno a un periodista estadounidense que reside en Francia y que decide crear su propia revista. Así lo reporta la revista GQ México.

No obstante, pese a lo que se pueda pensar, “es más un retrato de este hombre, de este periodista que lucha para escribir lo que quiere escribir. No es una película sobre la libertad de prensa, pero cuando hablas de reporteros, también hablas de lo que está pasando en el mundo real”.

¿Qué dice la crítica de The french dispatch?

Nicholas Barber (BBC)

“Hubo momentos en los que dudé de si merecía la pena todo el esfuerzo, si era una locura que Anderson se esforzara tan obsesivamente en tres viñetas despreocupadas y descaradas que no son ni desternillantes ni desgarradoramente perspicaces. La película es una muestra de agradecimiento a The New Yorker, entre otras revistas estadounidenses, y una carta de amor a la vida de los expatriados en Francia. ¿Pero más allá de eso? No hay mucho que hacer bajo su extraordinaria superficie enjoyada. (…) Una cosa es segura: no hay nada parecido a The french dispatch, excepto las otras películas de Anderson, por supuesto”.

David Rooney (The Hollywood Reporter)

“Aunque The french dispatch puede parecer una antología de viñetas sin un tema general, cada momento está adornado por el amor de Anderson por la palabra escrita y los extraños personajes que dedican su vida profesional a ella. Hay un sentido nostálgico del paso del tiempo y una encantadora oda a los placeres de los viajes incrustados en el material, junto con una apreciación de la historia de los corresponsales extranjeros estadounidenses que aportan su perspicaz mirada de forastero a otras culturas. La misión de la revista se resume así cerca del final de la película: ‘Quizá con suerte encontremos lo que se nos escapó en los lugares que una vez llamamos hogar’”.

Todd McCarthy (Deadline)

“Es difícil no creer que, si pudiera, Anderson no saltaría de buena gana al mundo que ha creado tan escrupulosamente en The french dispatch y viviría allí para siempre. Y algunos de nosotros estaríamos muy tentados de unirnos a él. El cineasta ha creado aquí un reino adyacente fantástico y fantástico como ningún otro en el mundo del cine, y mucho menos en el mundo real, y para algunas personas es un lugar que les gustaría visitar una y otra vez, incluso si el propio Anderson es el único residente a tiempo completo”.

Peter Debruge (Variety)

“Por frívolo que pueda parecer todo esto, Anderson tiene razón al celebrar a una generación que amplió nuestra idea de lo que podía ser la narración, dando forma a algo más que al periodismo: encontraron poesía en las calles y héroes en los márgenes; desafiaron al establishment y representaron una nouvelle vague tan influyente como la que arrasaba el cine en la misma época. Hoy en día, persiguiendo el tráfico web y las tendencias populares, se puede decir que el campo ha evolucionado en la dirección equivocada, lo que justifica de sobra este brindis por aquellos desdichados manchados de tinta que un día siguieron sus instintos”.

Peter Bradshaw (The Guardian)

“¿Cómo se siente The New Yorker ante la insinuación de que es una cosa del pasado? No me lo imagino. Pero no cabe duda de que se puede disfrutar de los increíbles efectos visuales de Anderson, como los de su casi homónimo, Roy Andersson. Hay demasiados ejemplos para elegir, pero me encantó la máquina de pinball, llamada Física Moderna, la estrella del pop francesa del bacalao llamada Tip-Top a la que pone voz Jarvis Cocker, y los extraordinarios cuadros de antes y ahora en pantalla dividida que muestran cómo han cambiado algunas partes de Ennui-Sur-Blasé desde el siglo XIX. The french dispatch es muy divertido: lo voy a comprar en el quiosco”.