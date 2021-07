Space jam 2: curiosidades sobre la cinta que marca el retorno de los Looney Tunes

En 1996 llegó a la pantalla grande una revolucionaria apuesta que combinaba animación y acción en vivo: Space jam. Dirgido por Joe Pytka, el filme nos trajo a los Looney Tunes en una de sus primeras aventuras cinematográficas, en la cual se unieron a la megaestrella de la NBA Michael Jordan para jugar un arriesgado partido de básquetbol.

Ahora, una nueva historia está por escribirse con Space jam: a new legacy, cuyo lanzamiento está programado para este viernes 16 de julio, tanto en cines como a través de HBO Max , al menos en Estados Unidos. En ese sentido, te traemos aquellas curiosidades que debes saber previo a su estreno.

Space Jam: A New Legacy. Foto: Warner Bros. Pictures

LeBron James

Una de las primeras palabras sobre esta nueva película de Space jam fue que LeBron James sería su protagonista, quien —al igual que la cinta original— se interpretará a sí mismo y será reclutado por los Looney Tunes para un partido de baloncesto de alto riesgo.

Aunque la aparición de Michael Jordan en la original siempre será un ícono, James se perfiló desde un inicio como una opción obvia para este reboot, debido al gran respeto que se ha ganado en el mundo como la superestrella reinante de la NBA.

Michael Jordan

Don Cheadle (AI-G Rhythm en la ficción) dijo tiempo atrás que la presencia de un personaje de gran conexión nostálgica con Space jam de los 90 estaría presente. “Michael Jordan está en la película... pero no de la manera que esperas” , declaró el actor a Access Hollywood.

Sin embargo, no se sabe cuál será su papel o de qué manera se integrará a la narrativa.

Lola Bunny

Lola Bunny debutó en el Space jam original y fue presentada como un interés amoroso para Bugs. No obstante, con el anuncio del reboot de la historia vino la noticia de un cambio en torno a su atuendo y las actitudes que desarrollará en el corte final, en función a que se consideraba que —según las quejas de muchos espectadores— su versión de los 90 era una representación muy sexualizada.

La polémica se desató nuevamente tras darse a conocer que Zendaya prestará su voz al personaje en la versión en inglés. Dicha situación se replica en su doblaje para el público español, tarea que recae sobre Lola Índigo. No obstante, la situación se ha calmado y las expectativas han aumentado.

Goon Squad

Con un talento impresionante y una potencia digitalizada, entre los nuevos villanos de la cancha se encuentran los astros de la NBA Klay Thompson (Wet Fire), Damian Lillard (Chronos) y Anthony Davis (The Brow). Asimismo, se unen las aclamadas estrellas de la WNBA Nneka Ogwumike (Arachnekka) y Diana Taurasi (White Mamba).

Banda sonora

Los Jonas Brothers pondrán su cuota musical al esperado largometraje. En concreto, la canción se llama “Mercy”, la cual forma parte del soundtrack oficial del filme y ya se encuentra disponible en su canal oficial en YouTube, además de haber sido distribuida en todas las plataformas musicales de streaming.

No obstante, ellos no serían los únicos artistas en unirse a la banda sonora. Entre otros nombres, resalta la revista Los40, se destaca la colaboración entre Chance the Rapper, John Legend y Symba en “See me fly”. Asimismo, Legend tendrá un tema en solitario, titulado “Crowd go crazy”.