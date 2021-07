Cuando Avengers: endgame terminó, una de sus secuencias nos mostró a ‘El dios del trueno’ abordando la nave de Los guardianes de la galaxia. Con ello se confirmaba que veríamos una nueva aventura no solo del escuadrón galáctico, sino también una nueva historia del asgardiano.

En ese sentido, fue en la Comic Con de San Diego, en 2019, cuando se dio a conocer que Thor: love and thunder era el próximo proyecto en cartera del UCM. En ese sentido, con diversas actualizaciones de por medio, las grabaciones llegaron a su fin hace algunas semanas atrás. Así lo confirmó el propio Chris Hemsworth mediante una foto en la que también aparece Taika Waititi, director del largometraje.

Thor

No obstante, esta vez ha sido el propio cineasta neozelandés quien ha ofrecido detalles sobre esta esperada producción. Waititi conversó con la revista Empire, en donde se sinceró acerca de lo inesperado y único que promete ser su corte final. “Bueno, entre (yo y) tú y los lectores, he hecho algunas locuras en mi vida. He vivido como diez vidas. Pero es la película más loca que he hecho ”.

“Si describes todos los elementos de esta película, no debería tener sentido. Es casi como si no debiera hacerse. Si entraras en una habitación y dijeras: ‘Quiero esto y esto y esto’. ¿Quién está en ella? Esta gente. ¿Cómo lo vas a llamar? Amor y trueno. Quiero decir, no volverías a trabajar. Tal vez no lo haga después de esto” añadió.

Asimismo, reconoce que este filme será único y diferente en comparación con los otros títulos que ha dirigido para Marvel. “Es muy diferente a Ragnarok. Es más loca. Te voy a decir que es diferente. Va a haber más emoción en esta película. Y más amor. Y mucho más trueno. Y mucho más Thor, si es que has visto las fotos”, remarcó.

¿Cuándo se estrena Thor: love and thunder?