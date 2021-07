Luis Miguel, la exitosa serie de Netflix, nos mostró las dificultades que atravesó el cantante mexicano a lo largo de su vida, ya sean en el ámbito profesional o en el personal. Sin embargo, no sería el fin para la ficción, puesto que renovó para una tercera temporada.

La interpretación de Diego Boneta como el ‘Sol de México’ ha sido aclamada por varios medios y razones no faltan. En esencia, el actor habría recurrido a la actuación de método para poder mimetizarse con el personaje, según una reciente entrevista realizada al actor por El país.

“Me volví obsesivo, loco. Fue un proyecto con el que me perdí totalmente, sobre todo en la primera temporada, porque sabía que la única forma en la que iba a funcionar era si me convertía en el personaje. Solo si yo me lo creía, iba a hacer que los demás se lo creyeran”.

Tras estas declaraciones, explicó cómo se siente en una especie de suplente del cantante original: “Se me hace loquísimo. Hay muchos jóvenes que no lo conocían. Muchos papás se me acercan y me dicen que sus hijos no sabían quién era Luis Miguel y creen que soy yo. Como que es algo que no me entra bien en la cabeza. Luis Miguel solo hay uno”.

Luis Miguel, la serie sigue como una de las series más popular del servicio de streaming. Foto: composición/Netflix

Luis Miguel, la serie - sinopsis oficial

Narra la vida del famoso cantante mexicano Luis Miguel, una de las estrellas más legendarias de la canción latina de todos los tiempos. La serie recorre su vida y su carrera desde sus inicios, cuando era un niño que ya triunfaba con apenas 12 años en el mundo de la música.