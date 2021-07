El Universo Cinematográfico de Marvel continúa ampliándose tras el lanzamiento de los shows en Disney Plus. Como si fuera un rompecabezas inacabable, nuevas piezas se agregan para agrandar la franquicia de superhéroes.

En una reciente entrevista para Rotten Tomatoes, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, habló sobre la buena acogida que tuvieron personajes secundarios como Agatha Harkness. El personaje interpretado por Kathryn Hahn logró ser viral en redes sociales gracias a su tema musical Agatha All Along,

“Ver al público responder a personajes que no esperaban, o que no estaban pidiendo... No diría que hubo una gran contingencia de personas golpeando la puerta para que Agatha Harkness apareciera en el MCU, pero ella es un gran personaje interpretado por una gran actriz. En los primeros episodios, la gente preguntaba: ‘¿Dónde volverá a aparecer? ¿Qué más va a hacer ella?’”, contó el CEO.

Tras estas palabras, habló sobre los otros personajes que arribaron en las siguientes series para Disney Plus: John Walker (Wyatt Russell) de The Falcon and the Winter Soldier y Mobius M. Mobius (Owen Wilson) de Loki.

“Eso es algo que es tan importante para el MCU, incluir nuevos personajes. El cómic está lleno de muchas personalidades espectaculares y cuando encuentras a los mejores actores para interpretarlos puede pasar rápidamente de una audiencia que nunca oye hablar de ellos a molestarse con nosotros porque aún no hemos anunciado su propia película independiente. Eso nos hace muy felices a todos”, finalizó.