Black Widow: Stephen Dorff lo compara con un videojuego malo y dice que le avergüenza

Black Widow trajo de regreso a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff y los fans no dejan de hablar sobre el estreno en Disney Plus. No por nada se trata de la primera y última película en solitario de la espía rusa.

La cinta ha conseguido críticas positivas en su mayoría, pero no se ha librado de duras apreciaciones por parte de sus detractores: “Una especie de The Winter Soldier que adolece del mismo esquemático argumental, pero con incluso menos espectacularidad, sentido de la intriga o ambición”.

En ese sentido, Stephen Dorff (Deacon Frost en Blade) ha remecido la industria y redes sociales por sus duros calificativos a la nueva película de Marvel. Esto fue lo que dijo durante una entrevista para The Independent:

“Aún busco proyectos buenos porque no quiero salir en Viuda Negra. Es un desecho para mí. Es como un videojuego malo. Me avergüenzo de esa gente”, declaró antes de centrarse en la actriz.

“¡Me avergüenzo de Scarlett! Estoy seguro de que le han pagado cinco o siete millones de dólares, pero igualmente”, agregó el actor. Luego aseguró que no cometería el mismo error y buscaría al próximo Kubrick para trabajar con él.

