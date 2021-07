Black Widow: Scarlett Johansson revela ideas descartadas de la película

Black Widow fue una de las películas más esperadas del año. No solo se trataba de la primera y última historia en solitario de Natasha Romanoff, sino también de la despedida de Scarlett Johansson como la querida espía.

No por nada su estreno en Disney Plus ha sido todo un éxito, pese a las críticas divididas. Dos días después de su lanzamiento, los fans siguen comentando la historia por la que esperaron 11 años y cuestionan si la historia pudo tomar otro rumbo.

Al respecto, Scarlett Johansson conversó con MTV News para revelar que varias cosas iban a ser completamente diferentes a lo que vimos en el corte final. Pese a que se decantaron por el corte ya estrenado porque era lo que más encajaba en Marvel Studios, la actriz tenía otra perspectiva sobre su personaje.

“Nosotros pudimos haber hecho otra versión de esta película en el camino, solo que no hubiera sido esta cinta. Yo no tenía la misma perspectiva de tener 10 años de tiempo de los cuales tomar cosas. Este filme tuvo muchísimas iteraciones diferentes. No era una historia que estuviéramos obligados a contar, así que tú sabes, todo comenzó de manera distinta, y había una versión de ella que era muy status quo”, contó al medio.

Foto: Marvel Studios

“(En una versión temprana) Yelena y Natasha son adversarias. Su hermana menor está intentando destronarla, como alguna versión de espionaje que eso iba a ser. Yo estaba así de ‘Yo no puedo regresar a trabajar para hacer eso’. Y luego estaba otra versión que yo había desarrollado, que era muy existencial y algo rara. Y Kevin Feige estaba así de ‘Yo no creo que puedo venir a trabajar para hacer eso’. Era algo raro. Me gustaba”, finalizó.

Black Widow - sinopsis oficial

Al nacer, Black Widow, también conocida como Natasha Romanoff, se entrega a la KGB para convertirse en su agente definitivo. Cuando la Unión Soviética se separa, el Gobierno intenta matarla mientras la acción se traslada a la actual Nueva York.