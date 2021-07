Black Widow establece nuevo récord de recaudación en taquilla estadounidense

Marvel marcó el inicio de su fase 4 con el estreno de Black Widow, cinta que llegó a los cines y a Disney Plus el último 9 de julio. El arribo del largometraje no solo significa la continuidad del UCM, también es el adiós de Scarlett Johansson a su entrañable personaje, al cual vimos por primera vez en Iron Man 2 (2010).

Pese a que Natasha Romanoff se sacrificó en Avengers: endgame (2019), su película en solitario busca aproximarnos al misterioso pasado que la rodeaba y darnos el cierre a su historia, que los fans habían estado esperando por años. De hecho, ha sido gracias a la calidad del corte final y el golpe a la nostalgia que representa lo que ha permitido un gran desempeño en el box office.

De acuerdo con lo detallado por The Hollywood Reporter (THR), Black Widow ha recaudado 80 millones de dólares en la taquilla estadounidense durante el primer fin de semana de su estreno. Con ello, se marca un nuevo hito en lo que va de la pandemia, además de consolidarse como el mayor debut en Norte América desde Star wars: the rise of Skywalker (2019).

Asimismo, el citado medio indica que el título ha recaudado 78,8 millones de dólares en el mercado internacional, gracias a 46 territorios extranjeros, lo que supone un debut global en cines de 158,8 millones de dólares. Dicha cifra se eleva a los 218,8 millones si tenemos en cuenta lo obtenido en Disney Plus, unos 60 millones. Ello ha tomado por sorpresa a los medios debido a que los estudios no suelen compartir el desempeño de sus productos en los servicios de streaming.

Pese a todo lo mencionado anteriormente, THR reconoce que especialistas esperaban un debut cercano a los 100 millones de dólares en su país de origen. Sin embargo, la taquilla aún se mantiene en modo recuperación debido al gran impacto que ha tenido la pandemia en la industria cinematográfica.

Dicha situación se replica en el extranjero, dado a que el cierre de salas de proyección por la situación sanitaria ha imposibilitado el arribo de la película en zonas como Taiwán, India y algunas partes de Australia. Asimismo, tampoco ha visto la luz en algunas locaciones de Canadá, el sudeste asiático y Latinoamérica. Ello sin mencionar que aún no tiene fecha de estreno en China, un punto clave para estrenos de Hollywood.