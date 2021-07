‘Black Panther: Wakanda forever‘: secuela continúa con cambios en su historia

Black Panther, titulada Wakanda forever, sufrió una gran pérdida tras la muerte de Chadwick Boseman en agosto de 2020. Esto hizo que el guion original sea desechado por los productores de Marvel Studios.

La historia original iba a mostrar a T’Challa en el centro de la historia, pero luego de que Kevin Feige confirmara que no habrá un reemplazo para Boseman, la única solución era modificar toda la trama.

La actriz Angela Bassett, quien interpreta a la madre de T’Challa, concedió una entrevista para el portal Entertainment Weekly, donde reveló que el libreto de Wakanda forever continúa modificándose.

“No sé cómo va a terminar luciendo. Ha habido cerca de cinco versiones del guion y escuché que otra ya está llegando”, explicó Bassett.

Aún no se ha revelado detalles acerca de la historia, solo existen rumores que involucran a un posible enfrentamiento de Wakanda con la Atlantis de Namor, aunque se cree que el manto de Black Panther sea tomado por su hermana, Shuri, interpretada por Letitia Wright.

Anthony Mackie habla acerca de la Black Panther: Wakanda forever

En una entrevista realizada por Deadline, Anthony Mackie indicó que Marvel Studios está más enfocada en la secuela de Black Panther que en el nuevo largometraje del Capitán América.

“No lo sé, no lo sé. Literalmente, salió la serie, y para el último episodio, tuvimos una fiesta de Zoom con todo el mundo. Y eso fue todo. Como si no hubiera tenido noticias de nadie, ya que (quiero decir) Marvel Studios tiene otros proyectos cinematográficos en marcha. Sé que la preparación para Black Panther 2 está dejando agotado a todo el mundo, así que no lo sé. Estoy interesado en ver a dónde va”, reveló el actor.