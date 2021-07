Sofía Vergara: el sueño americano que se hizo realidad en lo más alto de Hollywood

No solo es la mejor pagada de la televisión. También es una mujer de negocios dueña de una productora, propietaria una línea de ropa y cuenta con lucrativos patrocinios en su haber. El camino hacia el estrellato ha sido largo pero gratificante para Sofía Vergara.

Fue un 10 de julio de 1972 que Barranquilla le dio los primeros rayos de luz a Sofía Margarita Vergara Vergara sin anticipar que se convertiría en una de las figuras más famosas en la industria cinematográfica estadounidense y en, quizá, su artista de exportación más grande hasta la fecha, ello sin contar a la estrella mundial del pop Shakira.

Sofía Vergara

Decir que la actriz barranquillera es famosa sería quitarle reconocimiento al gran impacto que ha significado su presencia en Hollywood. Sin embargo, sus inicios no se dieron de la manera que uno podría pensar.

En múltiples ocasiones se ha mencionado que, a pesar de haber sido criada en una familia acomodada, su vida se vio marcada por el infortunio desde muy chica, pues dentro de aquellos pasajes oscuros que le tocó vivir se encuentra una insuperable tragedia familiar.

Luego de haber sido descubierta en una playa de su país, y posteriormente seleccionada para un comercial de Pepsi, su camino hacia la fama iba en ascenso. En 1995 se mudó a Estados Unidos, en donde consiguió su primer trabajo como presentadora de un programa de viajes, llamado Fuera de serie.

Sin embargo, su felicidad se vio opacada cuando su hermano mayor, Rafael, fue asesinado. El hecho tuvo lugar en 1998, cuando el empresario salió sin respaldo y, en un intento de secuestro, recibió un impacto de bala que acabó con su vida. “Fue un suceso muy dramático. Venimos de una familia con éxito, y sabíamos que él era un blanco fácil para los delincuentes. Por eso siempre iba con guardaespaldas. El único día que salió solo le dispararon y lo mataron. Fue absolutamente devastador”, comentó Vergara en 2019.

No obstante, la colombiana encontró en ello su motivación para tomar las riendas de una prometedora carrera y decidió regresar a Miami junto a su madre y hermanos, Verónica y Julio, quien fue deportado años después.

Una vez instalada, Sofía recorrió diversos canales de televisión estadounidenses como parte de producciones que no tuvieron mucha repercusión. No obstante, producto de un acuerdo exclusivo con ABC, en 2009 llegó la oportunidad de interpretar a Gloria Delgado en Modern Family, rol que fue especialmente creado para ella.

“En realidad, no hice una audición. Los creadores escribieron el papel para mí. He tenido un contrato con ABC durante cuatro años, y he participado en otras series que fueron canceladas en la primera temporada. Pero la ABC no me dejó ir. Steve McPherson (presidente de la compañía en aquel entonces) me envió a reunirme con Chris Lloyd y Steve Levitan antes de que realmente hubieran escrito el guion. Y así construyeron el personaje para mí”, relató Vergara a The Hollywood Reporter en 2010.

Sofia Vergara

No hay lugar a dudas de que Gloria le ha dado su mayor época de reconocimiento. De hecho, gracias a dicho papel, la revista Forbes la posicionó como la actriz mejor pagada en 2020, en función de los 43 millones de dólares que obtuvo durante dicho año. Ello la puso por encima de otras grande figuras de la pantalla grande como Angelina Jolie (35 millones) y Gal Gadot (31 millones).

Asimismo, medios internacionales informan que llegó a percibir 500.000 dólares por episodio grabado para Modern family. Si bien su etapa en la exitosa producción se cerró en 2020, su paso dejó —además de cuantiosas ganancias— una considerable lista de nominaciones a los Emmy y Globo de Oro, méritos que estuvieron apoyados en el gran recibimiento del público hacia su simpática personalidad.

Presa de la tristeza por la muerte de un ser querido, madre soltera a los 20 años y superviviente de un cáncer son solo algunos de los pesares que pudieron acabar con sus esperanzas de seguir adelante, pero Sofía Vergara se antepuso a todo ello y se ha convertido en un claro ejemplo de resiliencia, además de un referente que resuena por cuenta propia.