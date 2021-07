Jason Momoa protagoniza Sweet girl de Netflix, thriller de venganza al estilo John Wick

Hace unos días que se confirmó a las estrellas de DC Dwayne Johnson (Black Adam), Gal Gadot (Wonder Woman) y Ryan Reynolds (Green Lantern) en Red notice, la más reciente megaproducción de Netflix. Ahora, otra estrella de los cómics se une al catálogo de la compañía.

A través de su cuenta oficial de YouTube, el gigante del streaming ha publicado el tráiler oficial de Sweet girl, película protagonizada por Jason Momoa (Aquaman). Asimismo, el avance ofrece algunas pinceladas de lo que podemos esperar del corte final, y las expectativas son altas.

El título —cuyo estreno está programado para el 20 de agosto — también cuenta con las actuaciones de Isabela Merced (Dora y la ciudad perdida), Manuel García Rulfo (6 Underground), Amy Brenneman (NYPD Blue), Adria Arjona (Good omens), Raza Jaffrey (Sex and the city 2), Justin Bartha (The hangover), Lex Scott Davis (La primera purga) y Michael Raymond-James (The walking dead).

Asimismo, medios internacionales han reportado que Brian Andrew Mendoza funge como director del largometraje, y trabaja sobre un guion escrito por Gregg Hurwitz, Philip Eisner y Will Staples.

Póster oficial de Sweet girl. Foto: Netflix

Sweet girl – sinopsis oficial

Ray Cooper, un abnegado padre de familia, jura vengarse de la compañía farmacéutica responsable de retirar del mercado un medicamento que podría salvarle la vida poco antes de que su esposa (Adria Arjona) muriera de cáncer.

Sin embargo, cuando su búsqueda de la verdad le lleva a un encuentro mortal que los pone a él y a su hija Rachel (Isabela Merced) en grave peligro, la misión de Ray se convierte en una búsqueda de venganza para proteger la única familia que le queda.

Con ello en mente, las comparaciones con John Wick saltan a la vista, dado a que la historia de ambos se ve motivada por la muerte de su esposa y lo que le da giros al eje de desarrollo es su lucha por proteger lo más preciado que tienen: en el caso de Momoa es su hija, mientras que en el caso de Wick es su fiel amigo canino.