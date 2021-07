Dua Lipa debutará como actriz junto a Henry Cavill y Samuel L. Jackson en Argylle

En 2017 se hizo escuchar con “New rules”. Su éxito en la industria se replicó con creces tras el lanzamiento de su primer álbum gracias a temas como “IDGAF” y “Blow your mind”. Misma repercusión obtuvo con su segundo trabajo discográfico, Future nostalgia, del cual se desprenden multipremiados sencillos como “Don’t start now” y “Levitating”.

Dua Lipa

Gracias a ello, Dua Lipa se ha convertido en un ícono innegable del pop moderno. No obstante, la música no sería el único espacio que la cantante británica pretende explorar. De acuerdo con lo detallado por The Hollywood Reporter (THR), Lipa tendrá su debut como actriz en la película Argylle, a la cual también aportará en la banda sonora.

La producción estará a cargo del cineasta Mathew Vaughn, reconocido por su trabajo en Kick-Ass, X-men, Los cuatro fantásticos de 2015, Rocketman, entre otros. En este caso, el filme será un thriller de detectives y nos contará la historia de Argylle, el mejor espía jamás visto, quien se ve envuelto en una aventura por todo el mundo.

Asimismo, según THR, se espera que este proyecto -basado en la obra literaria homónima escrita por Ellie Conway- sea el inicio de al menos una trilogía de largometrajes. Además, se detalla que la trama estará ambientada en diferentes ciudades, en las que Londres está incluida. En esa línea, se sabe que el inicio del rodaje está previsto para agosto de este año en Europa.

Argylle contará con canciones interpretadas por Dua Lipa. Foto AFP

Con todo ello en mente, el filme se perfila como una gran experiencia para los espectadores. De hecho, el propio Vaughn asegura la calidad de su proyecto. “Cuando leí este primer borrador del manuscrito sentí que era la franquicia de espías más increíble y original desde los libros de Ian Fleming de los años 50. Esto va a reinventar el género de espías”, expresó a THR.

En cuanto al reparto, el citado medio confirma que la intérprete de “Be the one” tendrá como compañeros de reparto a Henry Cavill (El hombre de acero), Sam Rockwell (Jojo Rabbit), Bryce Dallas Howard (Jurassic world), Bryan Cranston (Breaking bad), Catherine O’Hara (Mi pobre angelito), John Cena (The suicide squad) y Samuel L. Jackson (Avengers).