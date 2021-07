Black Widow: Yelena Belova podría unirse a los Dark Avengers en el MCU

Black Widow, la película protagonizada por Scarlett Johansson, llegó a Disney Plus este viernes 9 de julio y los fans no podrían estar más emocionados. La cinta es la primera historia en solitario de Natasha Romanoff y contará cómo los fantasmas de su pasado alcanzan su presente.

El film nos presentó a Yelena Belova como la hermana menor de la protagonista y ahora se erige como su sucesora en el Universo Cinematográfico de Marvel. Lo que pocos esperaban es que su futuro tomaría un rumbo menos heroico tras la aparición de la Condesa Valentina en la escena poscrédito.

Cuando Belova visita la tumba de su hermana para mostrarle sus respetos, la Condesa hizo acto de presencia para proponerle una misión: acabar con Hawkeye, a quien culpa de la muerte de Natasha. Por el momento no sabemos qué decisión tomará la espía al respecto, pero nos quedó claro que las dos mujeres ya habían trabajado juntas.

Película de Viuda negra llega al cine tras varios retrasos por pandemia. Foto: composición/Disney Plus

La Condesa ya había aparecido en Falcon and the Winter Soldier para reclutar a John Walker (US Agent) como uno de sus agentes. Por esto, más de un fanático cree que Valentina estaría formando un equipo de seres excepcionales similares a los Vengadores pero con otros intereses de por medio.

En el mejor de los casos se podría tratar de Dark Avengers, un equipo de superhéroes liderado por Norman Osborn en los cómics. En caso de que sean llevados a la pantalla grande, Marvel Studios podría tomarse varias licencias creativas considerando que ninguno de los integrantes originales fueron introducidos al MCU hasta la fecha.