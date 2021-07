Ant-Man 3: Yellow Jacket podría regresar para final de la trilogía

Ant-Man 3, la película dirigida por Peyton Reed, es una de las entregas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. No solo traerá de regreso a Scott Lang (Paul Rudd) y Hope van Dyne (Evangeline Lily), sino que también introducirá a Kang ’el Conquistador’.

Hace poco, Deadline reveló que Jonathan Majors fue el actor elegido para dar vida al villano. No se han dado mayores detalles de su papel, pero ha trascendido que tendría un extenso futuro en este universo y que no será el único enemigo que aparecerá en escena.

Como vimos en la serie Loki, el casco de Yellow Jacket apareció en el quinto capítulo y los fans especularon sobre su regreso en la tercera entrega titulada Ant-Man and the Wasp: quantumania.

Esto se debe a que Kang también sería el villano del show y su capacidad para los viajes en el tiempo podrían traer al personaje interpretado por Corey Stoll en la primera entrega.

¿Qué podemos esperar de Ant-Man 3?

A través de una entrevista para SiriusXM, el director Peyton Reed dio detalles sobre el filme. “Creo que la tercera película de Ant-Man será una mucho más grande y extensa que las dos primeras. Tendrá una plantilla visual muy diferente”, reveló.

Ant Man 3: las declaraciones oficiales del director Peyton Reed. Foto: composición / Marvel

Por el momento no hay una sinopsis oficial ni fecha de estreno, pero se dio a conocer que la cinta lidiará con los eventos de Ant-Man and the Wasp y seguirá la línea de Avengers: endgame, incluyendo la particular historia de Cassie Lang.

La hija de Scott Lang actualmente es una adolescente y deberá retomar la relación interrumpida con su padre. Varios rumores señalaron que también podría volverse una superheroína como en los cómics.