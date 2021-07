Monster at work en Disney Plus: ¿por qué Boo no aparece en la serie?

Monsters, Inc. está de regreso en una serie exclusiva de Disney Plus, cuyo estreno el pasado 7 de julio está dando de qué hablar entre los fans. Se trata de una continuación directa, aunque haya llegado 20 años después de su estreno.

Con el lanzamiento de los dos primeros capítulos, más de un fanático se ha preguntado sobre Boo y la razón de su ausencia. Durante una conferencia de prensa, el creador del show, Bobs Gannaway, adelantó que el querido personaje no aparecerá.

“Era muy importante que Pete Docter (director de la cinta original) y yo tuviéramos una buena discusión sobre ella. Ambos estuvimos de acuerdo en que la relación entre Boo y Sulley es tan maravillosa que queremos dejar que el mundo tenga su propia interpretación de cómo continuó y no definirlo”, explicó.

El showrunner asegura que no es que no amen ni quieran volver a ver a Boo, sino que esa relación es tan preciosa que es mejor que quede allí. De esta manera, no tendrían oportunidad de estropear lo que fue y lo que podría ser el soñado reencuentro en pantalla chica.

Monster at work - sinopsis oficial

El programa está ambientado en una época seis meses después de que termina Monsters, Inc. En esta ocasión, el protagonismo recaerá en Tylor Tuskmon, un talentoso mecánico de la fábrica que sueña con trabajar en el Piso de Risas junto a Mike Wazowski (Billy Crystal) y James P. Sullivan (John Goodman).