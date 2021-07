Incluso antes que se emitiera el primer episodio de Loki, ya se había anunciado que ‘El dios del engaño’ sería de género fluido. Un hecho que se confirmó en el desarrollo de su historia en la serie. Con ello, una gran polémica se desató en las redes sociales y polarizó a los espectadores. No obstante, un sinnúmero de personas apoyó la decisión en pro de un entorno más inclusivo y respetuoso.

Ahora, durante un estreno para fans de Black Widow en Hollywood, la vicepresidenta de Producción Cinematográfica en Marvel Studios, Victoria Alonso, conversó con Variety y dejó en claro los futuros pasos de la compañía hacia una mayor representación LGBTI en el UCM .

“Lleva tiempo, tenemos muchas historias que podemos contar. Empoderaremos a los que son. No estamos cambiando nada. Sólo estamos mostrando al mundo quiénes son estas personas, quiénes son estos personajes. Hay muchas cosas que tenemos por delante que creo que serán características del mundo de hoy”, declaró.

Además, la destacada ejecutiva se sinceró y precisó que sus pretensiones probablemente no se vayan a materializar en los intentos iniciales, pero remarcó que es un camino que perseguirán en el corto plazo.

“No vamos a dar en el clavo en la primera película, en la segunda, en la tercera, en el primer programa ni en el segundo, pero haremos todo lo posible para tratar de representarlo coherentemente”, precisó.

Asimismo, Alonso admitió que la decisión de dotar al personaje de Tom Hiddleston de una identidad de género específica no fue tan complicada como se podría pensar. “Tengo que ser honesta contigo, no es gran cosa. Es lo que es cuando le conviene al personaje. No lo haremos porque sea políticamente correcto o incorrecto. Es lo que es. No lo olvides, seguimos nuestros cómics. Intentamos seguirlos al pie de la letra. Así que en los cómics, este es él”.