Amor, drama y pandemia

El universo de los hospitales públicos latinoamericanos visto desde la mirada femenina llega a la parrilla de Telemundo Internacional con ‘Enfermeras’, la serie colombiana que explora las dificultades y logros de un gremio poco reconocido, que intenta sobreponerse a sus problemas personales para ayudar a sus pacientes. Conflictos familiares, laborales, rivalidades, amores y desamores se tejen en cada capítulo a partir de una sala de emergencias.

La serie se empezó a grabar en agosto del 2019, luego tuvo que parar por la pandemia y, posteriormente, volver con todos los protocolos del caso. “Tuvimos que retratar la historia y cómo los médicos y la primera línea enfrentaron una pandemia que nosotros ni imaginábamos cómo iba a ser. Por otro lado, estaba el tema de salir del aislamiento de nuestras propias vidas para ir a grabar lo que pasaba en un hospital, con las tragedias que cargaba cada uno de los personajes. Llevar todo eso al público de manera casi paralela fue una suma de muchos sentimientos”, refiere a través del Zoom la actriz Viña Machado, quien interpreta a Gloria, la enfermera antagónica de la historia.

Su compañera de reparto Nina Caicedo, quien asume el rol de Sol, una optimista auxiliar de enfermería, cuenta que para ella también fue complicado trabajar en tiempo de pandemia. “Fue muy difícil, no había ningún contacto físico entre nosotros, hacíamos la prueba covid a cada rato, sacándonos los tapabocas solo para grabar, y con todos los elementos de bioseguridad reales que usan los enfermeros. Fue horrible porque al comienzo me asfixiaba, no nos escuchábamos, no nos veíamos bien, todo se empañaba”, refiere.

El actor Julián Trujillo, quien da vida a Álvaro Rojas, cuenta que para la preparación de su personaje (un médico que se hace pasar por enfermero para ocultar su homosexualidad) tuvo una experiencia cercana con el personal de una emergencia hospitalaria real en un nosocomio público de Bogotá antes de la pandemia. “Entrevisté y compartí mucho con el urgenciólogo de allí para entender cómo es el tema de los rangos y el trabajo. En algunas oportunidades me dejaron estar cerca de ellos, en otras no, en otras incomodé y en otras fueron muy amables. La serie tiene por finalidad ayudar, no es solo es el inconveniente médico, nos involucramos, porque cuando hice mi trabajo de campo, los enfermeros sí se involucran con los pacientes”.

Trujillo añade que la libretista de la serie estudió Enfermería y que su visión al momento de construir los personajes fue determinante. “Eso fue importantísimo porque de allí se agarró para poder conseguir la mayor cantidad de casos médicos que así nomás no se cuentan. Mi personaje, por ejemplo, se ha ido más allá de lo que se muestra en Latinoamérica, y nos estamos arriesgando a contar algo más”.

Para los tres actores, formar parte de esta historia, en un momento en el que el trabajo de los profesionales de salud es tan importante, les ha hecho sobrevalorar a los médicos y enfermeras. “La verdad es que sentimos una verdadera admiración con todo el corazón por todo el personal que tiene que usa todo esto a diario, con las marcas, con las tristezas, a mí me pareció durísimo”, afirma Nina Caicedo.

“En una emergencia real hay de todo, hay mucho estrés, tanto que no sé cómo manejarlo porque es bastante. No me quiero imaginar el estrés que tienen ahora los médicos y enfermeros en pandemia, por eso hay que entenderlos y ayudarlos, porque es todo un universo complejo. Y si nosotros como actores no reflejamos esa vocación, tenemos una falla grandísima en la historia”, agrega Julián Trujillo. ‘Enfermeras’ irá de lunes a viernes a las 7:00 p.m. por Telemundo Internacional.