The last of us: se confirma el número de capítulos que tendrá la serie

The last of us es considerado como uno de los mejores videojuegos de la historia. Creada por Naughty Dog, la historia nos presenta a Joel y Ellie, dos supervivientes en un mundo postapocalíptico.

Debido al éxito del videojuego, HBO confirmó a finales de 2019 una serie que adaptará el título y que será producido por Craig Mazin , showrunner de Chernobyl.

Lo poco que se sabe de la serie es que Mazin ha escrito el guion junto a Neil Druckmann, director del juego de Naughty Dog, y que la ficción adaptará la historia del primer videojuego.

Ahora, Mazin se animó a compartir el número de episodios que tendrá la temporada, la cual contará con 10 capítulos . El anuncio lo realizó en el podcast Scriptnotes, mientras que la información fue difundida por la cuenta de Twitter @LastofNoticias.

Solo se ha confirmado que The last of us tendrá una temporada. Foto: Twitter/@LastofNoticias

Actores de The last of us

Pedro Pascal dará vida a Joel, mientras que Bella Ramsey será Ellie. Ambos son recordados por sus papeles en la popular serie de HBO Game of Thrones.

La última incorporación fue la de Gabriel Luna, quien interpretará a Tommy, el hermano de Joel. La serie cuenta hasta el momento con tres de los personajes más importantes y recordados de The last of us.

¿De qué trata la historia de The last of us?

La trama se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser la clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es contratado para acompañar a la joven de 14 años fuera de una zona de cuarentena.

Por el momento se sabe lo siguiente: