‘Spider-Man: no way home’: fecha en la que se estrenaría el tráiler

Spider-Man: no way home continúa grabándose y millones de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) esperan con ansias el primer tráiler del largometraje protagonizado por Tom Holland.

A pesar de que Sony Pictures y Marvel Studios no han revelado la fecha en la que se lanzará el esperado adelanto, se sospecha que está más cerca de lo que uno se imagina.

Tráiler de Spider-Man: no way home - posible fecha de estreno

Según informa el portal That Hashtag Show, el primer tráiler de Spider-Man: no way home llegaría con el estreno de Black Widow en las salas de cine, esto quiere decir el viernes 9 de julio de 2021

Spider-Man: no way home - fecha de estreno

La tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel se estrenará en los cines el 17 de diciembre de 2021.

¿Spider-Man 3 tendrá spiderverse?

El spiderverse es uno de los eventos más solicitados y esperados. Este rumor se reafirmó el 3 de diciembre de 2020, cuando el canal de Sony Latinoamérica lanzó un comercial que confirmaba el crossover entre los tres Hombres Arañas, interpretados por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

¿De qué tratará Spider-Man 3?

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, habló sobre la posible trama de Spider-Man 3 en una entrevista realizada por Comicbook en julio de 2020. “Creo que será totalmente diferente. Al final de Iron Man tuvimos a un héroe revelando su identidad, por lo que en las siguientes películas no podíamos volver a recurrir a la identidad secreta. Ahora la gente sabe la identidad de Peter Parker. ¿A dónde nos llevará? Ya veremos”, expresó el ejecutivo.