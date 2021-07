Los Simpson y Loki: Humberto Vélez vuelve a dar voz a Homero después de 15 años

Gran sorpresa se llevaron los usuarios de Disney + al ver el nuevo cortometraje El bueno, el Bart y el Loki, ya que notaron que Humberto Vélez regresó a la marca para darle voz a Homero Simpson.

Al actor de doblaje, que retoma uno de sus personajes más populares de su carrera luego de 15 años, se unieron dos actrices del elenco original de la serie: Claudia Motta y Patricia Acevedo, quienes dan vida a Bart y Lisa respectivamente.

Los intérpretes son famosos entre los fanáticos de Los Simpson por hacer el doblaje de las 15 primeras temporadas del show; sin embargo, años atrás se alejaron del proyecto por conflictos en el contrato.

¿Qué veremos en el especial de Loki y Los Simpson?

El corto sigue a Loki (con la voz de Tom Hiddleston) cuando es desterrado de Asgard y tiene que enfrentarse a sus oponentes más duros hasta ahora: los Simpson y los ciudadanos de Springfield. El ‘Dios de las travesuras’ se unirá a Bart en una historia que promete rendir homenaje al Universo Cinematográfico de Marvel.

En un primer adelanto, Disney + publicó un póster en el que parodia el cartel de Avengers: endgame. Aquí vemos a Lisa convertida en Thor, Bart como Thanos, Millhouse como Hawkeye, Ned Flanders como Ant-Man, Ralph Wiggum como Hulk, Barney como Iron Man y Carl como Nick Fury, entre otros.

The good será el cortometraje que unirá a Loki y Los Simpson. Foto: Marvel

Este es el segundo corto donde ‘La casa del ratón’ une a las franquicias que tiene bajo su poder. The force awakens from its nap, con temática de Star Wars, tuvo a Maggie Simpson de protagonista.