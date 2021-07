Loki, capítulo 5: Thor rana hace un cameo y dejas más dudas que respuestas

La serie Loki es todo un éxito en Disney Plus y los fans no pueden dejar de comentar los eventos del quinto capítulo en redes sociales. No solo vimos al ’Dios del engaño’ burlando nuevamente a la muerte, sino también a varias de sus variantes luchando por su supervivencia en el Vacío.

En el nuevo episodio, el protagonista fue llevado a la base donde sus similares se refugiaban del monstruo Alioth. En esos minutos, los fans más atentos pudieron notar el sorpresivo cameo de Thor. Sin embargo, no se trataba del mismo que conocimos en el MCU sino de su versión rana.

Esta encarnación debutó en el cómic Thor #364 y ha sido una de las versiones más divertidas del ‘Dios del trueno’ a lo largo de los años. Para la suerte de los fans, posiblemente no sepamos cómo llegó al Vacío y quedó atrapado en la botella bajo tierra, dado que su aparición solo fue un cameo.

¿Cómo se convirtió Thor en una rana?

En la etapa a cargo de Walter Simonson, el poderoso Thor apareció como una rana debido a un poderoso hechizo de Loki. Aún con esta forma, era capaz de levantar a Mjolnir y recuperar sus poderes para vencer a su hermanastro.

Thor rana y Throg son dos personajes diferentes aunque tengan una muy similar apariencia. En realidad, el segundo es un humano convertido en anfibio y su nombre era Simon Walterson en honor a su creador.