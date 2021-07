Rostros nuevos, el mismo drama. Esta semana marca el estreno del tan comentado reboot de Gossip Girl de HBO Max. Si eres de los que vio la versión con Blake Lively y Leighton Meester, esta historia te llamará la atención.

Como sucedió con la serie del 2007, los escándalos, el dinero y las mentiras estarán presentes. Por el momento, fanáticos deben saber que la narración continúa a través de la voz original de la historia: Kristen Bell.

¿Qué veremos en el reboot de Gossip girl?

Ambientada después de los eventos de Gossip Girl original, esta entrega de HBO Max es más una continuación que un reboot. Su trama seguirá años después de que Dan Humphrey retirara su mordaz blog de internet. Para este 2021 aparecerá otro escritor que retomará aquellas inquietantes publicaciones.

Fecha de estreno de Gossip Girl en HBO Max

Gossip Girl 2021 se estrena este jueves 8 de julio en HBO Max . El primer capítulo llevará por nombre Just another girl on the MTA y el resto de episodios podrán ser vistos el mismo día cada semana.

Tráiler de Gossip Girl 2021

Hora de estreno de Gossip Girl en HBO Max en Perú y el resto de Latinoamérica

Con el estreno de Gossip Girl 2021, usuarios podrán ver el primer capítulo en HBO Max en las siguientes horas de acuerdo a su país:

México 2.00 a. m.

Perú 3.00 a. m.

Ecuador 3.00 a. m.

Colombia 3.00 a. m.

En Chile 3.00 a. m.

Venezuela 4.00 a. m.

Bolivia 4.00 a. m.

Argentina 5.00 a. m.

Uruguay 5.00 a. m.

Paraguay 5.00 a. m.

Brasil 5.00 a. m.

Elenco de Gossip Girl 2021