Avatar, la leyenda de Aang: creador quisiera haber arreglado muchas cosas

Avatar: la leyenda de Aang es una de las series animadas más aclamadas de los últimos años. Sin importar el tiempo, las aventuras del último maestro del aire siguen provocando admiración en los espectadores por su universo fantástico, sentido de la aventura y lecciones de vida.

De hecho, el programa es considerado como perfecto por varios fans. Aunque los creadores se sintieron halagados, ciertamente no están de acuerdo. Durante el podcast Braving the elements, Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino confesaron que sí les habría gustado cambiar varias cosas.

“Eso me sorprende, hay muchas cosas que arreglaría. Hay un montón de veces que simplemente pienso: ‘Ugh, desearía que esa escena estuviera mejor animada o no me gusta cómo se ve este personaje en este episodio’ (...) Claro, sería bueno si todo fuera súper elegante y se viera de la mejor manera, pero aún es capaz de ofrecer este paquete completo y realmente poderoso que va directo a los corazones de las personas”, explicó Konietzko.

Cuando les preguntaron sobre el famoso capítulo The great divide, ambos creadores le dieron la razón a los fans y confirmaron que era innecesario: “Tienes esta gran brecha. Es un gran agujero vacío, pero es un relleno. Sí, no estaba contento con eso. Incluso en los episodios que no me entusiasmaban tanto, siempre habían momentos que realmente me gustaban”.

En cuanto a la franquicia y su futuro, Konietzko habló sobre su trabajo en Avatar Studios y todos los proyectos que tienen en mente para expandir el universo ficticio. Todo aparte del live action que Netflix viene anunciando desde hace años.

”Mike y yo hemos trazado un mapa muy ambicioso y de varios niveles sobre esta historia y el futuro sin explotar del mundo Avatar. Cada uno de estos proyectos [tiene] su propio sentimiento, tono y apariencia, por lo que todo será fiel al original,. Sin embargo, también, serán expresiones muy diferentes, por lo que realmente se profundizará y expandirá. Estamos llegando ahora y tenemos un apoyo sin precedentes de Nickelodeon”.