Army of thieves: Zack Snyder comparte imágenes de la precuela de zombies

Army of the dead, la última película dirigida por Zack Snyder, significó uno de los estrenos más esperados del 2021. Su lanzamiento en Netflix fue tan exitoso que incluso aseguró la precuela Army of thieves y la serie animada Army of the dead: lost Vegas.

Como vimos en la historia original, un grupo de mercenarios realizó un ambicioso atraco en Las Vegas con varios zombies de por medio. Ahora, podremos ver a la ‘ciudad del pecado’ antes de que sea asediada por los muertos vivientes gracias a dicha precuela.

Army of the dead llegó a la plataforma solo hace dos meses y la nueva entrega aún no cuenta con fecha de estreno. Por estas razones, los fans se sorprendieron con los primeros avances de la película. A través de su cuenta oficial de Twitter, el director compartió cuatro fotografías.

En las imágenes promocionales, podemos ver al nuevo elenco y, sobre todo, al personaje de Matthias Schweighöfer. Él apareció previamente en Army of the Dead y finalmente conoceremos sus primeros días como ladrón. Además, se revelarán detalles de cómo él y su equipo fueron contratados por una mujer misteriosa para llevar a cabo un atraco.

A continuación, te presentamos los nuevos rostros que co-protagonizarán la esperada cinta:

Matthias Schweighöfer como Ludwig Dieter

Nathalie Emmanuel como Gwendoline

Guz Khan como Rolph

Ruby O. Fee como Korina

Stuart Martin como Brad Cage

Jonathan Cohen como Delacroix

Noemie Nakai como Beatrix

Peter Simonischek

John Bubniak como Christopher.

Zack Snyder habla sobre el universo de Army of the dead

“Estoy tremendamente emocionado por la oportunidad de asociarme con Netflix para expandir el universo de Army of the dead tanto con una precuela internacional, como explorando el visualmente dinámico mundo de la animación. Ha sido una colaboración genial y estamos entusiasmados con que Netflix vea nuestra propiedad intelectual tan grande como nosotros”, declaró el director anteriormente.