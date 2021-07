Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, pronostica final para estrenos en streaming

No es ningún secreto que la pandemia ha remecido las diferentes industrias en el mundo. Una de las que más ha sufrido el confinamiento ha sido la cinematográfica, la cual fue duramente golpeada debido al cierre masivo de las salas de proyección. No obstante, durante los últimos meses, la situación se ha perfilado hacia una restauración paulatina, aunque con una restricción muy marcada.

En ese sentido, hemos tenido grandes estrenos en diferentes partes del mundo, como El conjuro 3 y Cruella, las cuales -además- han visto una gran oportunidad en las plataformas de streaming. De hecho, el uso de estos servicios es una estrategia que muchas realizadoras han visto como una puerta de escape a la mala racha que se vive en el cine.

Sin embargo, dicho panorama no se mantendría por mucho tiempo. Así lo ha dejado entrever Patty Jenkins, directora reconocida por su trabajo en las dos entregas de Wonder Woman. De acuerdo con lo expresado por la cineasta a The Hollywood Reporter, estaríamos cerca de dejar de ver a los streamers como la única vía para el arribo de nuevas producciones originalmente pensadas para la pantalla grande.

“ El streaming es genial, pero todo el mundo lo persigue por razones económicas , y no creo que el apoyo financiero esté ahí para sostener la industria de la forma en que lo está haciendo. Una cosa es que solo fuera Netflix, pero ahora todas las compañías tienen streaming. La gente no se va a suscribir a tantas”, declaró.

Asimismo, afirmó que ello no sería tan sostenible como muchos creen y que, eventualmente, el cine retomaría el protagonismo que perdió a raíz de la pandemia. “¿Realmente los estudios van a renunciar a películas de miles de millones de dólares solo para apoyar su servicio de streaming? Financieramente, no creo que tenga sentido”.

“ Veo que las salas de cine volverán, y ambas deben existir y existirán. A la gente le gusta ir al cine. No es porque no puedan ver películas en casa. Siempre hemos podido ver películas en casa. No es nada nuevo. Creo que va a volver totalmente”, añadió.

Dichas declaraciones resuenan de una manera especial sobre todo en un contexto donde el mercado dominado por Netflix se ha visto dotado de interesantes ofertas, como la recién estrenada plataforma de HBO Max en Latinoamérica, Disney Plus, Paramount+, entre otras. Asimismo, se sabe que WarnerMedia está en planes de lanzar su propio servicio, mientras que Televisa y Univisión también buscan abrirse paso dentro de esta aguerrida competencia.