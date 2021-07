La temporada 8 de Acapulco shore se ha convertido en todo un éxito desde su estreno a inicios de mayo. Esta nueva entrega se encuentra totalmente renovada, ya que los concursantes están en una casa mucho más grande a comparación de las otras sagas.

Cerca de estrenarse en episodio 11 del show, mencionamos su hora exacta de lanzamiento, canal, tráiler y qué sucedió en el anterior capítulo.

¿Cuándo se estrena el capítulo 11 de Acapulco shore 8?

El capítulo 11 de la temporada 8 de Acapulco shore llegará este martes 6 de julio de 2021 a través de MTV, canal que está disponible en la mayoría de operadoras de TV paga de América Latina. Para ver gratis el show, solo se deberás descargar la aplicación Paramount+, y se podrá acceder al servicio por siete días.

Acapulco shore 8x11 - hora de estreno en Perú y resto de Latinoamérica

Estos son los horarios de estreno, según tu país:

México: 10.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Acapulco shore 8x11 - avance

¿Qué pasó en Acapulco shore, capítulo 10?

Después de que los ‘shores’ disfrutaron de una fiesta en donde cantaron los Ghetto Kids y un paseo en motos acuáticas organizado por el dueño de la mansión, Beni Falcon reunió a todos los participantes y les informó sobre la decisión que había tomado.

“Ya que estemos todos reunidos, lo diré. No tengo un problema directamente con nadie, pero me doy cuenta de que no estoy tranquilo ya y llegó el momento de tomar una decisión”, expresó.

“Quería verlos a todos porque pocas veces estamos reunidos y sobrios. Sin más preámbulos, he tomado la decisión de cortar acá mi viaje, me he esforzado bastante en estar acá y no me arrepiento de nada, pero hay momentos donde no me encuentro, hay gente con la que he conectado, con la que no he conectado tanto, trae experiencias chidas la vida, como esta, pero la mía se acabó”, finalizó ‘Tuluminati’.

¿En qué canal se emite Acapulco shore, temporada 8?

Acapulco shore, temporada 8, lanzará su capítulo 11 a través de MTVLA, canal que está disponible en la mayoría de operadoras de TV paga de Latinoamérica. El reality puede ser visto también por MTV Play.

¿Cómo ver Acapulco shore, temporada 8, vía Paramount +?

Para ver gratis el show solo deberás descargar la aplicación Paramount+. Con ella se podrá acceder al servicio por siete días. Luego de este tiempo se tendrá que elegir un paquete de pago.

Integrantes de la temporada 8 de Acapulco shore

Estos son los participantes de la octava temporada de Acapulco shore: