VER completo Rápidos y furiosos 9 ONLINE | Una de las películas más esperadas por los fanáticos de Vin Diesel fue Fast and furious 9. La novena entrega de la franquicia cinematográfica expande la historia de Dominic Toretto, quien volverá a reunirse con su equipo para salvar a su familia y amigos.

Además, la filme sirve para presentar a un nuevo antagonista, se trata de Jakob, interpretado por John Cena, quien es el hermano perdido de Toretto. A continuación, detallamos todo sobre el largometraje.

¿Cuándo se estrena Rápidos y furiosos 9 en Perú?

Rápidos y furiosos 9 hizo su estreno en el continente asiático durante las fechas 19, 20 y 21 de mayo de 2021. Así, los fanáticos de Hong Kong, Corea, China, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, entre otros, fueron los primeros en disfrutar de la cinta.

El último viernes 25 de junio fue el turno de Estados Unidos, donde las medidas sanitarias de dicho país ya permiten el ingreso a este tipo de establecimientos.

Por otro lado, su estreno en países de habla hispana solo comprende a España y México por el momento. De ese modo, otros territorios de Latinoamérica como Perú deberán esperar un anuncio oficial de Universal Pictures. Probablemente, esto se dé cuando la situación de la pandemia por la COVID-19 mejore de este lado del mundo.

¿De qué trata Rápidos y furiosos 9?

Dominic Toretto tiene una vida tranquila fuera del radar con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha en su horizonte pacífico. Esta vez, esa amenaza obligará a ‘Dom’ a confrontar los pecados de su pasado para salvar a los que más ama.

Su equipo se une para detener una conspiración devastadora dirigida por el asesino más experimentado y el mejor conductor de alto rendimiento que jamás conocieron, un hombre que también es el hermano abandonado de ‘Dom’, Jakob.

¿Cómo ver Rápidos y furiosos 9 película completa online?

Como se ha señalado, su lanzamiento en las salas de cine se realizó en mayo de este año en países asiáticos y el mes de junio aterrizó en Estados Unidos. No obstante, Vin Diesel aclaró que, contrario a otras películas que han llegado en estrenos simultáneos por streaming, Rápidos y furiosos 9 no tiene los mismos planes.

Actores de Rápidos y furiosos 9

Vin Diesel es Dominic Toretto

Chris ‘Ludacris’ es Tej Parker

Michelle Rodríguez es Letty Ortiz

John Cena es Jakob Toretto

Helen Mirren es Magdalene Shaw

Charlize Theron es Cipher

Lucas Black es Sean Boswell

Jordana Brewster es Mia Toretto

Tyrese Gibson es Roman Pearce

Nathalie Emmanuel es Ramsey.

Tráiler de Rápidos y furiosos 9

Rápidos y furiosos 9: el error sobre el regreso de Han que no tiene sentido

Una vez finalizada la cinta, vimos a Deckard Shaw entrenando con un saco de boxeo cuando de pronto es interrumpido por un golpe en la puerta. Cuando abre esta, ve sorprendido que se trata de Han Lue, un hombre al que supuestamente mató hace años. Ahora, más de un fan se pregunta: ¿cómo Mr. Nobody hubiese podido arreglar la situación para que Han fingiera su muerte sin que Deckard lo note?

Como vimos en Tokyo Drift, Shaw lo embistió brutalmente mientras manejaba a toda velocidad. Su vehículo volcó y, a los pocos segundos, terminó estallando en llamas. No obstante, una escena de flashback poco convincente de F9 mostró que Han no se encontraba dentro del coche.

El problema radica en que estaba tan distanciado del accidente que no podría haber salido del coche y escapado en tan poco tiempo. Segundo, Sean Boswell y Deckard Shaw se habrían dado cuenta. Tercero, el Han accidentado sangraba y el que se esconde con Mr. Nobody no presenta ni un rasguño.

Rápidos y furiosos 9 apunta un nuevo récord en la taquilla tras su estreno en Estados Unidos

De acuerdo con lo detallado por The Hollywood Reporter, la novena entrega de la exitosa franquicia apunta a conseguir 66 millones de dólares en la taquilla de este fin de semana, tras su estreno en Estados Unidos (25 de junio). Por cierto, la cinta obtuvo unos envidiables 30 millones de dólares en el conteo del viernes, proveniente de casi 4.200 cines.

¿Cuál es el orden para ver la saga de Rápidos y furiosos?