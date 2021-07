Rápidos y furiosos 9: el error sobre el regreso de Han que no tiene sentido

La novena entrega de Rápidos y furiosos llegó a los cines para mostrar el reencuentro de la familia de Dominic Toretto (Vin Diesel) y sus seguidores no podrían estar más emocionados por la nueva amenaza encarnada en el hermano perdido del protagonista, Jakob (John Cena).

Así es cómo la saga cinematográfica desafía nuevamente los límites de la credibilidad y las leyes de la física, pero comete el error de tomarse en serio, a diferencia de anteriores entregas. A pesar de ello, eso no ha sido problema para que los fans más acérrimos de la saga disfruten del despectáculo.

Una vez finalizada la cinta, vimos a Deckard Shaw entrenando con un saco de boxeo cuando de pronto es interrumpido por un golpe en la puerta. Cuando abre esta, ve sorprendido que se trata de Han Lue, un hombre al que supuestamente mató hace años. Ahora, más de un fan se pregunta: ¿cómo Mr. Nobody hubiese podido arreglar la situación para que Han fingiera su muerte sin que Deckard lo note?

Como vimos en Tokyo Drift, Shaw lo embistió brutalmente mientras manejaba a toda velocidad. Su vehículo volcó y, a los pocos segundos, terminó estallando en llamas. No obstante, una escena de flashback poco convincente de F9 mostró que Han no se encontraba dentro del coche.

El problema radica en que estaba tan distanciado del accidente que no podría haber salido del coche y escapado en tan poco tiempo. Segundo, Sean Boswell y Deckard Shaw se habrían dado cuenta. Tercero, el Han accidentado sangraba y el que se esconde con Mr. Nobody no presenta ni un rasguño.