Falleció Richard Donner, director de Superman, Arma mortal, La profecía y más

El legendario director y productor Richard Donner, responsable de proyectos como la primera película de superhéroes moderna Superman, así como The goonies y Arma letal, falleció a la edad de 91 años.

La noticia fue anunciada por su esposa, la productora Lauren Schuler, así como su gerente comercial. Según Deadline, Donner falleció el lunes y no se ha dado mayor información sobre su deceso.

Richard Donner en el cine y la televisión

Donner, nacido en el Bronx en 1930, comenzó su carrera como director de televisión con shows como Route 66, The rifleman, The twilight zone, The man from uncle, La isla de Gilligan, Perry Mason y el salvaje oeste. Su trabajo se trasladó al cine tras el estreno de The omen de 1976.

El éxito de la cinta de terror le dio la oportunidad de dirigir Superman de 1978, la película de superhéroes protagonizada por Christopher Reeve como el Hombre de acero junto con Margot Kidder, Marlon Brando y Gene Hackman.

El éxito de taquilla de Warner Bros con un presupuesto de $ 55 millones recaudó más de $ 300 millones en la taquilla mundial. La película basada en un personaje de cómic obtuvo tres nominaciones al Óscar y ganó un premio de la Academia por sus efectos especiales.

Donner también dirigió a Jackie Gleason y Richard Pryor en la comedia The toy (1982) y la cinta The Goonies, historia desarrollada a base de un guion escrito por Chris Columbus.

A estos títulos les siguió Arma mortal de 1987, en un papel que convirtió a la estrella de Mad Max, Mel Gibson, en una figura mundial. Donner dirigió las cuatro películas de la franquicia en un lapso de 11 años y recaudó más de $ 900 millones a nivel mundial.

Como productor, Donner y su esposa Lauren Schuler produjeron docenas de cintas bajo su estandarte de producción de The Donners’ Company, incluida la franquicia X-Men y Deadpool de Ryan Reynolds.