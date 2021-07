Élite 4: Martina Cariddi enferma y su escena más complicada del rodaje

La cuarta temporada de Élite trajo novedosas incorporaciones a Las Encinas como fue el caso de Mencía Blanco (Martina Cariddi). No solo sorprendió a la audiencia, sino también a Rebeka quien aún estaba superando una ruptura amorosa.

Apenas se conocieron en clase, ambas se sintieron fuertemente atraídas hacia la otra y se besaron por primera vez en la azotea del Hotel Riu Plaza. La escena en cuestión es una de las favoritas de Cariddi, pero también la más complicada de grabar por un problema médico.

En un vídeo publicado por la cuenta oficial del show en YouTube, la actriz calificó dicha escena como muy bonita y emotiva. Sin embargo, tuvieron que sobrellevar varios obstáculos y retrasos para que viera la luz.

“Justo el día que íbamos a grabar yo me puse malísima. Tenía anginas y 38 de fiebre. Pero había que rodarla sí o sí porque ya se había pospuesto muchas veces y no se podía retrasar más. El médico nos dijo que no nos podíamos besar porque, como eran anginas, se las podía contagiar. Fue una gran catástrofe”, contó.

Para alegría de Cariddi, el equipo médico encontró la forma de solucionar el problema con colutorio: “lo que decidieron los enfermeros fue que nos tomásemos un enjuague bucal antes de cada beso. Entonces fueron unos besos un poco desagradables”, finalizó entre risas.

Élite 4 - sinopsis oficial

La cuarta entrega de Élite tiene un total de ocho episodios. Foto: Netflix

La historia inicia con la llegada de Benjamín (Diego Martín), un nuevo director que está dispuesto a conducir el colegio como lo hace con sus empresas. Junto con él hacen su ingreso sus tres hijos, que llegan a Las Encinas con ganas de hacer suyo el centro educativo, caiga quien caiga.

Esto provocará la lucha con la ‘vieja guardia’ del elitista establecimiento, con un choque entre los antiguos y los nuevos estudiantes.