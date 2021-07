Black Widow: Marvel reivindica el personaje y deja de lado la hipersexualización

Black Widow, la película dirigida por Cate Shortland, traerá de regreso a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff en el Universo Cinematográfico de Marvel. Mucho ha pasado desde su primera aparición en Iron Man 2 y ahora, finalmente, veremos su primera historia en solitario.

El argumento de la cinta nos ubica antes de su valeroso sacrificio en Avengers: endgame y después de los eventos de Capitán América: civil war. Aquí es cuando confrontará los pasajes más oscuros de su historia y una conspiración peligrosa que no se detendrá hasta acabar con ella.

Lo que varios fans no se percataron es que Black Widow también tuvo que lidiar con varios problemas fuera de la ficción. Como vimos en su debut, ella vence a Happy mientras que Tony Stark revisa sus credenciales para descubrir fotos en lencería en Google sesiones.

“Me molestó entonces y me molesta ahora. Recuerdo que pensé: ‘Ella no es una cosa’. Pero qué oportuno: el mundo ve a una mujer sexy y piensa que porque es hermosa, eso es todo lo que tiene para dar. Siempre existió el mito de que las historias de mujeres no se venden. Que los superhéroes no pueden ser mujeres. Tuvimos que desmitificar un montón de estos mitos que formaban parte de lo que era Hollywood”, contó la vicepresidenta de Marvel Studios, Victoria Alonso, a la revista Time.

Anteriormente, Scarlett Johansson señaló que estaba agradecida con el mejorado trato hacia las mujeres en Marvel Studios: “Definitivamente ha cambiado y creo que parte de ese cambio tiene que ver conmigo. Obviamente, pasaron diez años y las cosas han sucedido”.

El estreno se hará por streaming y en cines en simultáneo. Foto: composición / Facebook Black Widow

“Tengo una muy diferente y evolucionada idea de mí misma. Como mujer, estoy en un lugar diferente de mi vida (...) Todo eso tiene que ver con alejarnos de la clase de hipersexualización del personaje. Quiero decir, cuando vuelves a ver Iron Man 2, y aunque fue divertido y tiene grandes momentos, el personaje está muy sexualizado”, finalizó.