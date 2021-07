The suicide squad: Deathstroke y los villanos que James Gunn casi incluye en cinta de DC

La segunda entrega de The suicide squad llegará a los cines el próximo 6 de agosto, mientras que su arribo a HBO Max se dará algunas semanas después de su estreno en la pantalla grande. En ese sentido, los fanáticos de DC están más que emocionados por ver a sus metahumanos favoritos nuevamente en acción.

No obstante, este largometraje presentará a nuevos nombres con extraordinarias habilidades. Entre ellos se encuentran Bloodsport, The Thinker, King Shark y Polka-Dot Man, quienes se unirán a los ya conocidos Capitán boomerang, Harley Quinn y demás. Si bien la selección de los supervillanos es variada y cuenta con diferentes adiciones, James Gunn ha reavivado la conversación en torno a aquellos que no lograron ser representados con una versión live-action.

El hecho se suscitó a raíz de un tuit que recibió el cineasta en el que se le preguntaba si era posible que revelase quienes no lograron aparecer en el largometraje, a lo cual respondió haciendo una sorprendente revelación.

“Cuando consideré por primera vez aceptar el trabajo de escribir #TheSuicideSquad guardé una carpeta con los personajes que estaba considerando. Aquí están algunos (de muchos) que no pasaron el corte (¡por ahora!)”, se lee en la mencionada publicación.

James Gunn revela a los villanos que casi aparecen en el corte final de The suicide squad. Foto: Twitter/@JamesGunn

Asimismo, Gunn continuó su respuesta con otra publicación y posteó 4 fotos por tuit. Con ello, reveló a más de diez personalidades del DCEU que estaba considerando pero que decidió dejar de lado. Los villanos en cuestión son Livewire, Man-Bat, Chemo, KG Beast, Knockout, Gunhawk, Mr. Freeze, Killer Frost, Deathstroke, Black Spider, Solomon Grundy, Punch & Jewelee, y Rainbow Creature.

Para la alegría de los fans, no descartó emplearlos en futuras adaptaciones. “Por supuesto, estoy abierto a utilizarlos en el futuro. Y hay muchos más personajes maravillosos de DC Comics de donde salieron estos personajes”.

“Cada personaje de #TheSuicideSquad fue elegido con un propósito, grande o pequeño, y aunque quiero a muchos de estos otros personajes, no funcionaron tanto para la historia”, agregó.