Megan Fox y su regreso a Hollywood: no descarta unirse al MCU o DCEU

Megan Fox era una de las actrices más populares de Hollywood. Sin embargo, dejó de protagonizar grandes producciones para tener un perfil más bajo; pero el pedido de los fans para que regrese finalmente habría llegado a buen puerto.

En una reciente entrevista para Washington Post, ella declaró que está decidida a volver por todo lo alto. Para esto, busca asumir roles que son “desafiantes y divertidos” que la hagan crecer como actriz. Además, no descarta sumarse al MCU o DCEU.

“Quiero crecer como actriz. Siento que he pasado demasiados años sin hacer eso porque, de una forma, me salí de Hollywood. Ahora también estoy lista para crecer como persona”, reflexionó Fox.

Como fanática de los cómics, siempre estuvo dispuesta a participar en Transformers y Tortugas Ninja, debido también a que se encontraba en el momento más popular de su carrera. Por ello, no faltaron los rumores sobre su ingreso a dichas franquicias de superhéroes.

Desde hace años, Megan Fox siempre había sido rumoreada para varios papeles de Marvel y DC. Hiedra venenosa y Mujer maravilla fueron algunos de los roles más voceados, pero nunca se llegó a nada en concreto.

¿Por qué Megan Fox dejó las grandes producciones de Hollywood?

“Creo que tuve un genuino colapso psicológico en el cual simplemente no quería hacer nada. No quería que me vieran, ni fotos ni salir en una revista o caminar en la alfombra roja (...) No me veía perfecta, sino demasiado gorda o delgada. Era ofensiva o una mala actriz, lo que sea que se te ocurra. Creí que el mundo no me iba a aceptar, así que pasé por un momento muy oscuro después de eso”, reveló anteriormente a los medios.