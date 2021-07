La noche de los muertos vivientes: adaptación animada tendrá clasificación R

La noche de los muertos vivientes, la película dirigida por George Romero, convirtió a los zombies en un fenómeno cultural y sentó las bases para los interminables títulos que le sucedieron. Años después, tuvo un remake y varias secuelas que ampliaron el desolador universo ficticio.

Su fama es tan grande que siguen siendo un referente en la actualidad, por lo que Warner Bros está desarrollando un adaptación animada. Según dio a conocer The Hollywood Reporter, la nueva cinta estará dirigida por Jason Axinn.

Un vistazo al estilo de animación. Foto: composición / Warner

Por el momento no hay una fecha de estreno estimada ni detalles sobre el argumento. Sin embargo, los fans prevén que la nueva versión conservará la premisa de la película original y los atributos que lo volvieron un clásico.

Cabe resaltar que la historia tendrá clasificación R, por lo que la violencia estará asegurada para alegría de los seguidores del terror. La dirección de Jason Axinn también tiene tranquilos a los fans que vieron su trabajo en To your last death.

¿De qué trata La noche de los muertos vivientes?

La noche de los muertos vivientes tuvo un remake dirigido por Tom Savini. Foto: Warner

Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico: los muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pennsylvania, donde Barbara, después de ser atacada por un muerto viviente, huye hacia una granja.

Allí también se ha refugiado Ben. Ambos construirán barricadas para defenderse de una multitud de despiadados zombies que solo pueden ser vencidos con un golpe en la cabeza.