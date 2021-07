HBO cancela Lovecraft country después de una sola temporada

No más Lovecraft country. La serie de terror producida por Jordan Peele no tendrá segunda temporada, así lo anunciaron representantes de HBO en un comunicado.

Una de las razones es la falta de material de referencia sobre el que apoyarse para producir la segunda parte, ya que en los primeros episodios se relató todo lo que ocurría en el libro.

A principios de 2021, el director de contenidos de HBO indicó que su equipo se encontraba trabajando en nuevas ideas para que los personajes tuvieran algo interesante que contar, algo que no prosperó.

La ficción, que adaptó la novela de Matt Ruff, se ambientaba en la década de 1950 y abordaba la historia de Atticus, un exsoldado que inicia un extraño viaje para encontrar a su padre.

Peele, conocido por dirigir las cintas de terror Get Out y Us, aún no ha declarado nada al respecto, pero se espera que lo haga en los próximos días.

Lovecraft country - tráiler

¿Cuántos capítulos tuvo Lovecraft country?

Conocido también cómo Territorio Lovecraft, la serie protagonizada por Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell, Courtney B. Vance y Michael Kenneth Williams, tuvo diez episodios en su primera y única temporada. Actualmente, puedes ver los capítulos de la serie en HBO Max.

¿Cuánto cuesta HBO Max?

Según lo expuesto en su página oficial, HBO Max tendrá los siguientes costos: