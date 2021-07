Guion de Star Wars: rogue squadron está casi terminado, afirma Patty Jenkins

El ascenso de Skywalker fue la última película de Star Wars en llegar a los cines. Si bien la franquicia mantiene su continuidad a través de Disney Plus -gracias a series como The Mandalorian y The bad batch-, Rogue squadron fue anunciada como el siguiente material filmográfico para La Guerra de las Galaxias.

En ese sentido, se había anunciado la incorporación del guionista Matthew Robinson (Love and monsters) como el nuevo miembro en el equipo de trabajo. Robinson se unió a la directora del proyecto, Patty Jenkins, para la elaboración del libreto.

Ahora tenemos una nueva actualización. Durante una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Jenkins dio a conocer el status del esperado título y confirmó que ya están terminando una etapa de la preproducción . ”Llevaba ya seis meses trabajando en ella (la película) antes de anunciarla, así que estamos muy metidos en ella. Estamos terminando el guion, el equipo, y todo va de maravilla”.

“Estoy muy entusiasmado con la historia y con el hecho de que seamos el siguiente capítulo de La Guerra de las Galaxias, lo que supone una gran responsabilidad y una gran oportunidad para empezar cosas nuevas. Es realmente emocionante en ese sentido”, agregó.

Con ello en mente, portales especializados sugieren que el resto de este año servirá para ajustar detalles previos al proceso de rodaje, el cual, por cierto, comenzaría en 2022. Asimismo, ha trascendido que el filme llegará a los cines el 22 de diciembre de 2023 , si es que todo continúa al ritmo que debería.

Si bien los detalles de la trama no han sido revelados, Variety desliza la posibilidad de que el largometraje esté basado en las novelas de X-wing publicadas por las editoriales Bantam Spectra y Del Rey entre 1996 y 2012. De esa manera, se daría paso a una nueva generación de pilotos.