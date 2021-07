El reality de MTV estrenó a lo grande su octava temporada, la cual cuenta con gran audiencia en México y toda América Latina gracias a los desenfrenos de sus participantes.

La nueva entrega nos presenta a los ‘shores’ en una gran mansión donde tendrán todas las comodidades para sus alocadas fiestas, como piscinas, salón de fiestas, cantinas y un antro.

En esta nota podrás encontrar todo lo que debes saber para no perderte el estreno del episodio 11 de Acapulco Shore 8 por televisión e internet.

¿A qué hora inicia Acapulco shore 8x11?

Los ‘shore’ estrenarán sus nuevos capítulos todos los martes a las 10.00 p. m.

Horario de Acapulco shore 8x11

México: 10.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Uruguay: 12.00 a. m.

Acapulco shore 8 cap. 11: canal de transmisión

El nuevo capítulo de Acapulco Shore 8 se estrenará por la señal de MTV.

¿Dónde ver Acapulco shore 8 episodio 11 completo online?

El capítulo 11 de Acapulco Shore estará disponible en cualquier momento y desde diversos dispositivos para los suscriptores del servicio de streaming pago Paramount +. Puedes descargar su aplicación en App Store y Google Play.

¿Cómo ver MTV EN VIVO?

La señal de MTV está disponible en la mayoría de operadoras de TV paga de México, Perú y toda América Latina. Si no cuentas con ella, pídela a la proveedora del servicio.

¿Qué canal es MTV?

Podrás encontrar la señal de MTV en los siguientes canales, según tu operadora de TV por cable o satélite:

México: 701 en Sky, 260 en Dish, 236 (SD) y 930 (HD) en Izzi, 726 en Totalplay, 685 en Axtel, 151 en Star TV, 606 (digital) y 1606 (HD) en Megacable.

Perú: 602 (SD) y 769 (HD) en Movistar TV (cable), 387 (SD) y 907 (HD) en Movistar TV (satélite), 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 80 (SD) y 559 (HD) en Claro TV, 59 en Star Globalcom, 62.2 (HD) en Cable Visión.

Guatemala: 701 en Sky, 63 (analógico) y 563 (digital) en Tigo, 79 (analógico) y 450 (digital) en Claro TV.

Honduras: 701 en Sky, 85 (analógico) y 563 (digital) en Tigo, 63 en Mayavisión.

República Dominicana: 701 en Sky, 230 (SD) y 424 (HD) en Altice.

Argentina: 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 71 (analógico) y 500 (digital/HD) en Cablevisión, 103 en Antina; 73 y 80 (analógico) y 605 (digital) en Supercanal, 602 (SD) y 1090 (HD) en Telecentro, 702 (HD) en Cabletel.

Chile: 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 387 (SD) y 866 (HD) en Movistar TV, 350 en TuVes HD; 25 (Santiago), 11 (Valparaíso y Viña del Mar), 28 (Concepción), 35 (Temuco y Valdivia) y 754 (HD) en VTR; 158 (SD) en Claro TV (cable), 158 (SD) y 658 (HD) en Claro TV (satélite).

Colombia: 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 151 (SD) y 1151 (HD) en Claro TV (cable), 151 (SD) y 170 (HD) en Claro TV (satélite), 387 (SD) y 866 (HD) en Movistar TV, 651 en Tigo; 82 (Bogotá y Meta) y 117 (Tolima) en Colcable.

Ecuador: 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 302 en Claro TV, 660 (SD) y 921 (HD) en Grupo TV Cable.

Bolivia: 538 (SD) y 807 (HD) en Tigo (cable), 538 en Tigo 8 satélite), 173 en Entel, 350 en Inter Satelital, 152 en Cotas.

Uruguay: 264 (SD) y 1264 (HD) en DirecTV, 750 (SD) y 770 (HD) en Nuevo Siglo, 750 en Montecable, 500 (HD) en Cablevisión Flow.

Paraguay: 651 en Tigo, 84 (SD) y 87 (HD) en Claro TV, 502 en Personal TV.

Venezuela: 264 (SD) y 1264 (HD) en SimpleTV, 24 en Inter, 350 en Inter Satelital, 387 (SD) y 866 (HD) en Movistar TV.

¿Qué canal es MTV en Megacable?

Los suscriptores de Megacable podrán hallar la señal de MTV en las frecuencias 606 (digital) y 1606 (HD).

¿Cómo ver Acapulco shore 8 en Izzi?

Si tienes contratado el servicio de Izzi, podrás ver Acapulco Shore 8 por MTV en los canales 236 (SD) y 930 (HD).

¿Cómo ver Acapulco shore 8 en Sky?

Quienes cuenten con el servicio de TV satelital Sky podrán disfrutar los nuevos episodios de Acapulco Shore por MTV en el canal 701.

¿Cómo ver Acapulco shore 8 en Totalplay?

Totalplay tiene dentro de sus paquetes de servicio a MTV, ubicado en el canal 726 que trasmite el exitoso programa de Acapulco Shore 8, entre otros shows juveniles.

¿Cómo ver Acapulco Shore 8 en Paramount?

Podrás ver los episodios de Acapulco Shore 8 en la plataforma de streaming Paramount +, al que podrás acceder pagando un costo mensual de 14,90 soles en Perú y de 79 pesos en México. No obstante, podrás ver su contenido gratis durante los primeros 7 días a manera de prueba. La aplicación del servicio está disponible en App Store y Google Play.

Acapulco shore 8, capítulo 11 - tráiler

¿Qué canal es MTV en Perú?

Movistar TV (cable): 602 (SD) y 769 (HD)

Movistar TV (satélite): 387 (SD) y 907 (HD)

DirecTV: 264 (SD) y 1264 (HD)

Claro TV: 80 (SD) y 559 (HD)

Integrantes de la temporada 8 de Acapulco shore

Estos son los participantes de la octava temporada de Acapulco shore:

Aarón Albores ‘El Capitán’

Alba Zepeda

Beni Falcón

Diego Garciasela

Eduardo Miranda ‘Chile’

Eduardo ‘Eddie’ Schobert

Fernanda ‘Fer’ Moreno

Ignacia ‘Nacha’ Michelson

Isabel ‘Isa’ Castro

Jackie Ramírez

Jaylin Castellanos

Jibranne ‘Jey’ Bazán

Karime Pindter

Ramiro Giménez.

¿Qué pasó en el capítulo 10 de Acapulco shore 8?

Después de que los shores disfrutaron de una fiesta en dónde cantaron los Ghetto Kids y un paseo en motos acuáticas organizado por el dueño de la mansión, Beni Falcon reunió a todos los participantes y les informó sobre la decisión que había tomado.

“Ya que estemos todos reunidos, lo diré, no tengo un problema directamente con nadie, pero me doy cuenta de que no estoy tranquilo ya y llegó el momento de tomar una decisión”

“Quería verlos a todos porque pocas veces estamos reunidos y sobrios, sin más preámbulos: he tomado la decisión de cortar acá mi viaje, me he esforzado bastante en estar acá y no me arrepiento de nada, pero hay momentos donde no me encuentro, hay gente con la que he conectado, con la que no he conectado tanto, trae experiencias chidas la vida, como esta, pero la mía se acabó”, finalizó ‘Tuluminati’.