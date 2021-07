Este martes 6 de julio, Acapulco Shore 8 estrenará su capítulo 11. El reality está a mitad de temporada y los participantes ya se ganaron la atención de los televidentes con los sucesos que vienen protagonizando.

A continuación, conoce todos los detalles acerca del nuevo episodio de la octava temporada del reality show mexicano más popular de MTV LA.

¿Cuándo sale Acapulco Shore temporada 8 capítulo 11?

El episodio 11 de Acapulco Shore temporada 8 se estrenará el martes 6 de julio .

Horario de Acapulco shore 8x11

Los ‘shore’ estrenarán sus nuevos capítulos los martes a partir de las 10.00 p. m. (hora peruana y mexicana).

México: 10.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

¿Qué pasó en Acapulco shore capítulo 10?

Después de que los shores disfrutaron de una fiesta en dónde cantaron los Ghetto Kids y un paseo en motos acuáticas organizado por el dueño de la mansión, Beni Falcon reunió a todos los participantes y les informó sobre la decisión que había tomado.

“Ya que estemos todos reunidos, lo diré, no tengo un problema directamente con nadie, pero me doy cuenta de que no estoy tranquilo ya y llegó el momento de tomar una decisión”, expresó.

“Quería verlos a todos porque pocas veces estamos reunidos y sobrios. Sin más preámbulos, he tomado la decisión de cortar acá mi viaje, me he esforzado bastante en estar acá y no me arrepiento de nada, pero hay momentos donde no me encuentro, hay gente con la que he conectado, con la que no he conectado tanto, trae experiencias chidas la vida, como esta, pero la mía se acabó”, finalizó ‘Tuluminati’.

¿Cómo ver Acapulco shore 8 capítulo 11 completo?

Para sintonizar el nuevo capítulo de Acapulco Shore en su totalidad, debes ver el canal MTV. También puedes acceder al servicio de streaming Paramount Plus.

¿Cómo ver MTV EN VIVO?

La señal de MTV se puede ver en la mayoría de compañías de TV paga de México, Perú y toda América Latina. Si no cuentas con ella, puedes solicitarla a la proveedora del servicio.

¿Dónde ver Acapulco shore 8 episodio 11 completo online?

El nuevo episodio de Acapulco Shore estará disponible en cualquier momento y desde varios dispositivos para los suscriptores del servicio de streaming pago Paramount +. Puedes descargar su aplicación gratis en App Store y Google Play.

¿Quiénes son los integrantes de Acapulco shore 8?

Estos son los participantes de la octava temporada de Acapulco shore: