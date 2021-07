Tom Cruise cumple 59 años: Misión imposible y las veces que su vida estuvo en peligro

Tom Cruise es un nombre que resuena por sí solo. Su gran debut en la pantalla grande lo hizo en la película Endless love, de 1981, sin anticipar que se consolidaría como una de las figuras más importantes de la industria cinematográfica de todos los tiempos.

Cada película que ha protagonizado, aclamada o desaprobada por la crítica, ha significado un éxito considerable para las realizadoras. Asimismo, muchas de ellas se han convertido en verdaderos clásicos en su trayectoria y memorables producciones dentro del género al que pertenecen.

Por supuesto, es impensable imaginar el título Misión imposible sin relacionarlo automáticamente a Cruise. En ese sentido, es innegable la pasión que entrega en cada papel al que da vida. No obstante, su compromiso ha ido más allá de lo requerido en muchas ocasiones.

Con ello en mente, nos remontamos al rodaje de Misión imposible: fallout. Durante una secuencia de alto riesgo, Tom cae sobre la carga colgante de un helicóptero en movimiento. En aquel instante, los presentes creyeron que había muerto.

De hecho, los coprotagonistas, Rebecca Ferguson y Henry Cavill, expresaron en una entrevista con la revista Esquire lo angustiante del momento. “Me escuché a mí misma gritar. Realmente, pensé que se había caído”, dijo Ferguson. “Hubo un grito ahogado de todos los asistentes”, confirmó Cavill.

Por cierto, ese no fue el único incidente en las filmaciones del largometraje. El actor tuvo una fuerte lesión debido a un salto largo entre dos edificios. Si bien estaba asistido por cables, el impacto fue de tal magnitud que el resultado era inminente. “Supe al momento que mi tobillo se había roto, pero no quería tener que hacer todo de nuevo, así que solo me levanté y terminé la escena”, confesó en aquella oportunidad.

Por otro lado, en las grabaciones de El último samurái también tuvo su cuota de peligro. De acuerdo con una entrevista publicada por el portal alemán TV Movie, durante una escena de lucha, un desperfecto en los caballos mecánicos ocasionó una colisión entre Cruise y Hiroyuki Sanada. Dicho momento terminó con una espada muy filosa a escasos centímetros del cuello del estadounidense. No obstante, los reflejos del espadachín japonés evitaron un desastroso desenlace.

En otra ocasión, Jamie Foxx tuvo el corazón en la garganta cuando pensó que había matado a Tom durante el rodaje de Collateral (2004). “Pisé el acelerador, el taxi fue directo a chocar con el Mercedes (de Cruise), y el Mercedes se levantó del suelo y salió del set”, afirmó Foxx en aquel momento. Por suerte, su compañero de reparto salió bien y dijo que solo se había dado un pequeño golpe.

Otra vez que Cruise tuvo que probar su suerte en un coche fue durante Al filo del mañana (2014), pues su compañera de reparto, Emily Blunt, dijo a Conan O’Brien, durante la gira de prensa de la película, que se quedó atrapada en una escena con el actor en el asiento del copiloto de su auto cuando tomó un giro a la izquierda demasiado tarde. “Conduje contra un árbol y casi maté a Tom Cruise”, confesó la actriz al presentador de televisión.