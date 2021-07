The last of us: serie de HBO con Pedro Pascal y Bella Ramsey inició grabaciones

Tras una larga espera, The last of us de HBO, adaptación live action del famoso videojuego, ha comenzado a filmarse en Calgary, Canadá.

Gracias a una publicación de Instagram de Gabriel Luna, uno de los actores de las serie, se le ha podido ver a él, que dará vida a Tommy, sentado junto a Pedro Pascal (Joel) y Nico Parker (Sarah), llegando al set de grabación.

Por el momento, The last of us no tiene fecha de estreno. Foto: @iamgabrielluna/Instagram

“Ya amo a esta gente. #MillerTime #thelastofus”, escribió Luna en Instagram. Con esta foto, las teorías sobre The last of us han empezado a aparecer en redes sociales.

La ficción de HBO estará a cargo de Craig Mazin, el creador de la serie Chernobyl y Neil Druckmann, el escritor y director creativo del videojuego de Naughty Dog.

¿De qué trata la historia de The last of us?

La trama se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, quien en la serie será interpretada por Bella Ramsey, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.

Con una primera temporada confirmada, The last of us adaptará en gran medida los eventos del primer juego, lanzado en 2013. Si HBO da luz verde a la continuidad de su historia, es posible que veamos una trama más amplia y profunda que usará de referencia lo visto en The last of us part II, secuela que llegó al mercado en el 2020.